Naturformidlere keder sig ikke

HIMMERLAND: Du har vel bare gået og kedet dig i tre måneder?

Birgitte Wilsted Simonsen, naturformidler bag Outdoor Himmerland, stødte på spørgsmålet fra en bekendt.

- Men der må jeg sige, at Rold Skov har så meget at byde på, så jeg er ikke nået til at kede mig endnu.

- Men i næsten 3 måneder har jeg ikke haft en guidet tur i skoven.

- Jeg har måtte aflyse mellem planlagte 20 og 25 ture og foredrag, så kalenderen blev pludselig meget tom under coronakrisen, erkender hun.

Masser af småfilm

Tilmed udgør forårsmånederne jo en højsæson for guidede ture i naturen.

- Det er her, naturen viser sig fra sin flotteste side med nyudsprungen bøgeskov, fuglesang og blomster, der dukker op, uddyber naturformidleren.

Som i stedet har klaret andre nødvendige aktiviteter.

Nedlukningen betød jo, at mange børn kom til at gå hjemme.

Derfor fremstillede Birgitte Wilsted Simonsen godt 30 små film til Facebook, hvorpå der blev vist forskellige kreative aktiviteter.

Ofte helt eller delvis fremstillet af genbrugsmaterialer.

Filmene blev rigtig godt besøgt på Facebook, og det blev i alt til over 70.000 visninger.

Det er samtidig blevet til mange besøg i skoven, hvor der har skullet findes nye steder og nye ruter for kommende ture.

Blandt andet er Skindbjerglund på sydsiden af Lindenborg Ådal blevet besøgt flere gange.

På research til nye ture

- Det er et fantastisk naturområde, som der nu er blevet åbnet op til og i et kuperet terræn og nogle flotte udsigter til blandt andet Lindenborg Å.

- Her kommer vi helt sikkert til at gå en række guidede ture, bebuder fortæller Birgitte Wilsted Simonsen.

I takt med, at corona restriktionerne blev løsnet i forhold til afstandskravet, kom der så småt gang i de guide ture igen.

- Ganske vist med et meget begrænset antal deltagere på otte personer.

- Men når muligheden for for at komme ud og gå i naturen var tilbage, skulle den selvfølgelig benyttes, begrunder naturvejlederen, der fra Outdoor Himmerland.

Skindbjerglund

Turene gik især til Skindbjerglund, men der blev også afholdt fossiljagt for børn og en morgenfugletur i Rebild Bakker.

- Jeg har også tilbragt en del tid ved skrivebordet med administrative opgaver, planlægning af ture, udarbejdelse af en folder om offentlige legepladser i Rold Skov-området.

- Dertil har jeg skrevet artikler og bidrag til en bog, tilføjer Birgitte Wilsted Simonsen.