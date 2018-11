Naturfilm i Kinorevuen

SKØRPING: Selvom man er nabo til bakker, træer og dådyr, kan man godt bruge en hel lørdag forleden på at se på elge, ulve og kryb.

Sådan lød budskabet fra flere fremmødte til naturfilmfestivalen i Skørping, der hele dagen viste skandinaviske naturfilm i biografen Kinorevuen.

Filmene varede typisk en time og gav indblik i dyrelivet i hele norden. Alt sammen set fra en tålmodig kameramands linse.

En af filmene handlede om livet som vildt dyr i Oslos gader - her kunne publikum more sig over hermafroditsnegle, der slimede snoede sig rundt om hinanden for at føre generne videre. Og opleve elge, der med den største naturlighed gumlede på buske og nye skud i Oslos villakvarterer.

En af dem, der var mødt op for at se alle - eller næsten alle - filmene, var Janni Kjærgaard. Hun er sundhedsfaglig IT-konsulent.

- Det er utrolig flotte film, og de fortjener at komme op på det store lærred - bare ikke den om edderkopperne - dem behøver jeg ikke se, griner hun. Derfor ventede hun på, at filmen om de langbenede kryb blev færdig, så hun kunne se de andre film.

Hun fulgtes med sin 20-årige søn, Kristian Kjærgaard.

De er begge glade for festivalen og mener, at naturen har særlig stor betydning for beboerne omkring Skørping.

- Naturen får en til at føle sig i live, og os der bor her i naturen er privilegeret - selv elsker jeg at bo her og går mange ture, siger Janni Kjærgaard.