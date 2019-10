Natteløb i Rold Skov for spejdere

REBILD: Siden starten af 1970’erne har det været en tradition, at spejdere fra alle korps mødtes til et natløb i Rold Skov. Det er spejdere i alderen svarende til 4. til 6 klasse, der deltager i det årlige Impeesa natløb.

Forleden deltog så 30 patruljer med hver mellem 3 og 6 spejdere. De kom fra Det Danske Spejderkorps, KFUM, De Grønne Pigespejdere, De Gule Spejdere og Danske Baptisters Spejderkorp.

Og tog man samtidig postmandskab og de forældre, der fulgte med rundt på de fem kilometer i skoven, så var der næsten 300 personer i gang.

Præcis kl. 19 blev spejderne sendt af sted fra posterne rundt om i skoven, og i de næste fire timer blev der arbejdet med at få løst opgaver. På turen rundt skulle der løses opgaver på otte poster, hvor emnerne var så forskellige som morse, gåder, kompas, pionering og naturkendskab. Ud over den faglige viden, så blev også dystet i Turn out, der er en vurdering af spejdernes til- og fra melding på posten samt samarbejde og god tone under løsningen af opgaver.

Ved midnatstid var det nogle trætte og lidt kolde spejdere, der igen samlede sig ved Skørping Hallen for at høre hvem, der havde klare sig bedst til løbet.

I kategorien Turn out var det en patrulje fra Det Danske Spejderkorps i Støvring, der vandt, mens den samlede konkurrence blev vundet af en patrulje fra Det Danske Spejderkorps i Skørping.

- Det har været en aften, hvor der virkelig er vist flotte spejderkundskaber, der har været en god stemning på patruljerne, og så har postmandskaberne virkelig leveret nogle spændende poster – det har alt i alt være en rigtig god aften, lød det efterfølgende fra spejderleder Birgitte Wilsted Simonsen.