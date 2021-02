Natligt tyveri af otte cykler til 375.000 kr.

SKØRPING: Præcist klokken 04.04 natten til mandag blev tyverialarmen hos Skørping Cykler på Møldrupvej aktiveret.

Her blev glaspartiet i butikkens fordør nemlig smadret, hvorefter stedets videovervågning viser to mænd, der trænger ind i butikken og stjæler flere dyre trek cykler og læsser dem på en trailer og ifølge politiet muligvis også nogle ind i en varebil forspændt traileren.

Megadyre cykler i butikken

Tyvenes valg af stjålne cykler i butikken var ifølge ejer Frode Nielsen ikke tilfældigt.

- Her mandag morgen er jeg sammen med ansat i gang med at gennemgå, hvor mange cykler der præcist er stjålet. På nuværende tidspunkt er vi helt sikre på at der er stjålet seks dyre mountainbike cykler, der koster enten 30.000 eller 50.000 kr. stykket. Dertil kommer to landevejscykler, der koster henholdsvis 63.000 og 73.000 kr. stykket, forklarer indehaver Frode Nielsen og tilføjer:

- Så samenlagt er der stjålet cykler for mindst 375.000 kr., men muligvis er endnu et par dyre cykler stjålet i butikken, hvilket vi nu er ved at undersøge nærmere.

Tyveriet lagt ud på Facebook

Efter råd fra politiet har han allerede lagt en beskrivelse af det natlige tyveri ud på både lokale Facebook opslag samt på cykelklubbens hjemmeside for ad den vej at forsøge at få opklarettyveriet af de eksklusive cykler i sin butik.