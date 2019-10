Nærvær i skovens dybe stille ro

REBILD: Mange elsker en god gåtur i skoven, og særligt i denne tid, hvor farverne forvandler sig til en pallette af smukke efterårsnuancer. Men er du egentlig helt til stede, når du er i skoven – bliver det ikke alt for ofte til en rask gåtur fra A til B, hvor du glemmer at lægge mærke til de smukke træer, til hvad der sker i skovbunden og skovens små lyde?

Anette Ravn, der blandt andet er uddannet naturterapeut, kunstterapeut, MBSR-lærer (mindfulness based stress reduction) og meditationslærer, har dette efterår afholdt en række seancer i Rold Skov med titlen ”Stille skov”, hvor det handler om at bruge skoven til finde ro og bare være sig selv.

- Det handler om at træne sin nærværsmuskel. Vi er så opmærksomme på, hvad vi spiser, og om vi går de obligatoriske 10.000 skridt om dagen, men alt for mange glemmer den mentale sundhed, og her er naturen verdens bedste assistent, siger Anette Ravn.

- På mine Stille skov-ture, som jeg har afholdt både i foråret og efteråret, kommer man ud og opleve naturen med guidede mindfulnessøvelser og stillevandring. Man giver med andre ord sig halvanden times fred til bare at være til stede. Mange synes, det er lidt underligt i starten, men får ret hurtigt øjnene op for, hvor simpelt det egentligt er, og hvor meget det kan give at have fokus på at være nærværende, fortæller Anette Ravn.

En af dem, der har haft stor glæde af at deltage i Stille skov, er Lene Stubberup fra Suldrup. Hun mistede fra den ene dag til den anden sin mand og har været ramt af en sorg, der har været meget vanskelig at bearbejde.

- Det har været en meget hård proces, hvor jeg udover at være ramt af dyb sorg, har haft svært ved at finde ro i mig selv. Stilheden, der har omgivet mig, har været larmende, og den er jeg flygtet fra. Derfor havde brug for at få hjælp til at finde roen i mig selv, og jeg har også prøvet psykologer. Men oplevelsen med Stille skov har nok alligevel været det mest overvældende. Jeg har deltaget to gange, og særligt første gang var en meget stærk oplevelse, fortæller Lene Stubberup.

Stille skov er slut for i år, men starter op igen til foråret.