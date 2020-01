Nærhed i sundhed prioriteres også højt i Himmerland

NÆRHED: Kirsten Moesgaard udtrykker i Vesthimmerlands Folkeblad 8. januar bekymring for, om borgerne i Himmerland prioriteretspå lige fod med borgerne i resten af regionen.

Eksempelvis, om borgene i Himmerland blev akut indlagt på en fælles akutmodtagelse.

Hertil kan jeg kun sige, at alle borgere i Region Nordjylland – og dermed også i Himmerland – kan være helt trygge ved, at der er styr på de akutte forløb og visiteringen af disse.

Det hænger sådan sammen, at alle akutte patienter i Himmerland visiteres til akutmodtagelsen i Aalborg, medmindre der i visiteringen af patienten vurderes, at patienten kan behandles i Hobro.

Retningslinjer for Hobro

Der ligger således helt klare retningslinjer for, hvilke patienter der kan modtages i Hobro, og hvilke patienter det er nødvendigt at sende til Aalborg.

Kirsten Moesgaard efterlyser samtidig nærhed i sundhed.

Hobro er netop med til at sikre denne nærhed, hvor patienter fra Himmerland kan få den nødvendige behandling tæt på, medmindre det vurderes nødvendigt at blive sendt til Aalborg.

Nærhed i sundhed er et område, som vi prioriterer højt i Region Nordjylland, når det giver bedst mening for patienten.

Konkret i forhold til borgere fra Himmerland er det i budget 2020 besluttet at støtte op omkring Vesthimmerland Kommunes planer om etablering af et sundhedshus i Farsø.

Lægedækning i Himmerland

I sit indlæg udtrykker Kirsten Moesgaard desuden bekymring for lægedækningen i Himmerland.

Det er af allerhøjeste prioritet for mig at sikre, at alle borgere i regionen har et godt tilbud om adgang til en praktiserende læge.

Her vil jeg endnu engang understrege, at en selvstændig læge med overenskomst med PLO-overenskomst altid er den foretrukne løsning.

Således er regionsklinikken i Gedsted også netop omdannet til en PLO-klinik.

Tage vare på ældre

Afslutningsvis vil jeg give Kirsten Moesgaard ret i, at vi har en stor opgave i at tage godt vare på den ældre medicinske patient som ofte døjer med flere kroniske sygdomme.

Her skal vi sørge for at visitere dem til en god behandling på det rette sted og til rette tid. Og efterfølgende være med til at bane vejen for et godt videre forløb i tæt samarbejde med både kommune og almen praksis.