Naboerne i Skelund blev vandmestre ved oksefest

ØSTER HURUP: Oksefesten i Øster Hurup kunne lørdag eftermiddag ikke klare konkurrencen med badestranden nogle hundrede meter mod øst. Men til aften strømmede folk til for at smage den store okse, der var grillet udendørs i mange timer. Idrætshallen var på linje med tidligere år fyldt med mennesker.

Aktiviteterne på sportspladsen bag Multihuset i turistbyen tog sin begyndelse fredag sent på eftermiddagen. Mange hundrede mennesker var mødt op for at følge rækken af underholdende indslag.

Der blev indledningsvis budt på ringridning med godt og vel en halv snes veterantraktorer, og derefter viste en skovhugger sine evner med motorsaven. Han kunne i løbet af kort tid omdanne store træblokke til små kunstværker.

Brandsprøjten fra stationen i Als var også kørt på plads, og publikum fik lejlighed til at se, hvad køretøjet indeholder, ligesom sprøjten leverede slanger og vand til den efterfølgende dyst mellem nabobyerne.

En stor bold var hængt op i en stålwire. To hold tog opstilling i hver sin ende og skulle så med en kraftig vandstråle skyde bolden i mål hos modstanderne. Til glæde for publikum gik det ikke kun ud over bolden. Samtlige deltagere lignede druknede mus efter dysten, der blev vundet af holdet fra Skelund. De øvrige deltagere var Als, Øster Hurup og Veddum, der har vundet adskillige gange.

Aftenen sluttede af med musik i teltet på pladsen. Her underholdt Bibbi & Sniff. Lørdagen bød på gadefodbold og musikalsk underholdning. Der blev ud over grillstegt okse også budt på grillet gris og kalkunkød, som en lang række frivillige stod for udskæring og servering af.

Der var også travlhed i baren i hallen, og stemningen steg adskillige grader, da orkestret ”De Spildte Talenter” spillede op til dans. Datoen på armbåndsurene var skiftet til søndag inden, der blev lukket ned for musikken og lysene i hallen blev slukket.