Når unge mødes og skaber politik

MARIAGERFJORD: Før corona virussen gjorde det umuligt at mødes, søgte unge fra Mariagerfjord Ungeråd at forme den grønne dagsorden på Christiansborg

Det gjaldt nemlig fremtiden for vores fælles klima, da unge fra Mariagerfjord deltog i Ungdommens EU-topmøde på Borgen.

I rollerne som henholdsvis Finlands erhvervsminister og Hollands miljøminister havde Emma Linnemann og Sejla Duracic fra Mariagerfjord Ungeråd travlt på Christiansborgs gange og kontorer.

I et rollespil skulle de finde fælles løsninger på klimaproblemer.

- Jeg synes, det virker helt realistisk, siger Sejla Duracic, der er 16 år og i år var med til Ungdommens EU-topmøde for anden gang.

Rollespil

I fjor tog Selja turen til København som den eneste fra Mariagerfjord Ungeråd.

Men i år fik hun selskab af blandt andre 15-årige Emma Linnemann.

Emma syntes som Finlands erhvervsminister, at det var rigtig sjovt at skulle sætte sig ind i og kæmpe for noget andet, end hun ellers ville.

- Det er spændende at få noget helt andet at kæmpe for.

- Jeg har oplevet at skulle gå på kompromis med min egen mening for at kæmpe for Finland, forklarer hun.

Landstingssalen

De to er enige om, at det giver noget helt specielt at få lov til at opholde sig i Landstingssalen og på resten af Christiansborg.

- Det skaber en anderledes stemning - virker på en måde mere seriøst.

- Som om du er politiker. Folk tager også pænere tøj på, opregner Emma Linnemann.

Men det er mere end bare en god oplevelse, de tager med sig tilbage, siger Sejla Duracic.

- Det bedste er de nye relationer, man får.

- Vi er her af fælles interesse og skal skabe alliancer med hinanden, uddyber hun og tilføjer, at der også er en anden bonus.

- Nu skal jeg snart til eksamen og bedre forklare, hvad EU betyder for dig, siger hun.

Sejla Duracic har planer om at komme igen de kommende år.

- Med mindre, der kommer noget andet helt vildt vigtigt, er min kalender booket, forsikrer hun