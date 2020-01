Når unge mødes og øver klassisk musik

ONSILD: Børn og unge fra Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester (NUS) samles i Mariagerfjord til stort jubilæums-stævne og koncert

Det foregår i weekenden 24.-26. januar i Onsild, hvor Mariagerfjord Kulturskole vært for et regionalt orkesterstævne med deltagelse af 75 - 100 børn og unge fra samtlige nordjyske kommuner.

De unge bor, øver og overnatter på Mariagerfjord Idrætsskole i Onsild.

Stævnet slutter med en koncert søndag 26. januar klokken 14, hvortil publikum har fri entré.

Den foregår i Onsild Hallen.

Johanne G. Lorenzen dirigerer ungdoms symfoniorkestret, og Niels Bjerre dirigerer stryger ensemblet.

Fælles symfoniorkester

På stævnet øver de unge musikere værker af blandt andre George Bizet, Johann Strauss og HC Lumbye.

Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester er et fælles symfoniorkester for alle regionens musik- og kulturskoler.

Her kan alle børn og unge, der spiller et orkesterinstrument, blive en del af et fællesskab med fokus på både musik og socialt samvær.

Orkestret mødes fire gange årligt til weekendstævner rundt om i Nordjylland, og denne gang er træffet ganske særligt, idet der er tale om et 10 års jubilæumsstævne.

Bag Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester står sammenslutningen Kulturskoler i Nordjylland.

Værtskabet for disse NUS-stævner går på skift imellem kulturskolerne i hele Nordjylland.

Fine faciliteter i Onsild

- Og det er altid en fornøjelse at være vært for Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester.

-Ikke mindst fordi det jo i år drejer sig om et 10 års jubilæumsstævne, og vi er glade for at måtte bruge de fine faciliteter i Onsild, kvitterer leder for Mariagerfjord Kulturskole, Finn Elias Svit.

- Det særligt positive ved Nordjyllands Symfoniorkester samarbejdet mellem de nordjyske Kultur- og Musikskolers undervisere og elever.

Sammenhold

- Stævnet skaber et musikalsk fællesskab og et interessefællesskab, der binder elever som instruktører og undervisere sammen på en givende og blivende måde, fremhæver Finn Elias Svit.

Koncerten dirigeres som nævnt af Johanne Grønkjær, der har gennemgået Danmarks Radios Malko dirigentskole, og som i 2018 modtog Rebild Musikpris.