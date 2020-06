Når man lige mangler 391 cigaretskodder …

Hvert år tilbyder ”Ren Natur”, der er et projekt under Hold Danmark Rent, at foreninger kan samle affald ved en række udpegede strækninger. Hold Danmark Rent er en non-profit organisation, der siden 2008 har arbejdet for at mindske mængderne af henkastet affald. Rebild Kommune er en af de kommuner, som er med i Ren Natur.

Vildmarksnørderne som arbejder med naturformidling til børn, fik i år hjælp af OutdoorHimmerland til at samle affald på en strækning syd for Haverslev. Opgaven blevet løst en fredag eftermiddag i juni, hvor en cirka 4 km lang strækning af Roldvej blev gennemgået.

- Vi er flere som er aktive begge steder, så selvfølgelig giver vi en hånd med at få ryddet op for affald i Rebild Kommune, siger Birgitte Wilsted Simonsen fra OutdoorHimmerland.

At samle andres affald op kan lyde som et surt arbejde, men vejret var godt, så opgaven blev klaret med højt humør, og humøret blev ikke mindre efterhånden som deltagerne blev mødt af mange smil, hilsner og tommelfingre fra de passerende bilister.

- Det vakte især glæde, da en af politiets patruljevogne kom forbi, og så blev der ud af de nedrullede vinduer givet tommelfinger. Så bliver man glad for sådan en hilsen.

I løbet af knap et par timer var den udpegede strækning ryddet for affald, og Birgitte Wilsted Simonsen kunne gøre status.

- Det var i år en positiv oplevelse. Mængden af affald var ikke så omfattende som forventet, så det var en dejlig konstatering.

Selv om der kunne findes flere engangshandsker og en del andet plast, så var det mest bemærkelsesværdige, at der i år blev samlet rigtig mange cigaretskodder op.

En del af deltagerne er også spejdere, og da der er et spejdermærke for at samle cigaretskodder op, så blev disse nøje talt.

Det blev helt nøjagtigt til 2109 skodder.

- Der var 5 spejdere, der hver skulle samle 500 cigaretskodder, men vi manglede så 391 skodder for at have nok. Der var lidt krise, men desværre er cigaretskodder jo ikke noget man skal lede længe efter, så en hurtig ekstra indsamling resulterede i de manglende skodder, fortæller Birgitte Wilsted Simonsen med et smil.

… og mærket var hjemme.