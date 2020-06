Når kunderne handler lokalt

MARIAGERFJORD: Hos Daglig Brugsen i Assens mærker uddeler Michael Nikolajsen som andre landbutikker en markant fremgang i omsætningen efter mødet med coronakrisen.

- Stort set fra dag-1 efter nedlukningen af Danmark begyndte salget at stige, fordi mange jo arbejdede hjemmefra og derfor har handlet lokalt, fremhæver uddeleren.

Holder fast i fremgangen

- Men det betyder selvfølgelig også meget, at storcentrene i Aalborg og Randers lukkede, medgiver han.

- I perioden har vi øget omsætningen med 10 procent.

- Men sjovt nok har vi formået at holde fast i omsætningsfremgangen og i kunderne.

- Og salget ligger hos almindelige hyldevarer.

- Vi har oplevet et næsten tømt lager af øl og sodavand. Det troede jeg godt nok ikke, at jeg skulle opleve i Assens.

- Så jeg bilder mig da ind, at folk har fundet ud, at vi slet ikke er så dyre, som nogen måske har troet, bemærker Michael Nikolajsen.

Eventyret i Assens matcher jo meget godt med det slogan - ”jeg handler også lokalt”, som Venstres byrådsmedlemmer forleden slog et slag for i deres respektive lokalområder.

Partiets byrådsmedlemmer har i den anledning ladet sig fotografere foran en dagligvarebutik i deres nærområde.

”Jeg handler også lokalt”

Blandt andre besøgte Peter Krogh Olsen, der selv bor i Assens, byens dagligvarebutik i selskab med egnens folketingsmedlem, Anne Honoré Østergaard.

- Det er netop nu vigtigere end nogensinde, at vi støtter op om de lokale restauranter og butikker, og at vi måske lader ferien gå til Østkysten fremfor at drage til Vesterhavet, opfordrer Peter Krogh Olsen.

- Folk rykker sammen. Jeg håber, vi vil opleve en opblomstring i erhvervsliv og lokal handel, når de sidste restriktioner falder væk, forudser han.

Sundhedskrise, men ...

- Men selvom coronakrisen først og fremmest er en sundhedskrise, så står vi også og kigger ind i en økonomisk krise.

- Det kan blive skrækkeligt dyrt for vores små lokalsamfund, der kan opleve færre kunder og mindre omsætning, minder partifælle og folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard om.

- Derfor er det vigtigt, at vi gør hvad vi kan, for at hjælpe vores lokale forretningsliv.

At handle lokalt er i denne sammenhæng et vigtigt bidrag, der hjælper og styrker lokale butikker og arbejdspladser, opfordrer hun.