Når Hobro Værft løser små opgaver for Skoleskibet Danmark

MARIAGERFJORD: Når der regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen.

Det klassiske, danske mundheld mærker man undertiden på Hobro Værft.

Det lille træskibsværft høster nemlig små sideopgaver, som når Skoleskibet Danmark skal på værft hos Esbjerg Shipyard.

Inden da havde skibet forladt Esbjerg Shipyard efter en meget omfattende renovering af hele agterskibet.

Værftsopholdet varede otte måneder og stod i over 30 millioner kroner.

Rundholter og ræer

- Undervejs faldt der lidt arbejde af til os, fortæller skibstømrer Peter Leth, Hobro Værft,

Han beretter:

- Skoleskibet Danmark er jo en såkaldt fuldrigger, hvilket vil sige, at hver af masterne bærer fem rundholter - benævnt ræerne.

- Ræerne sidder på tværs, og herpå er sejlene fastgjort.

- De to små øverste ræer på hver af masterne er udført i træ. Med de to, som peger agterud, bærer skibet i alt otte ræer som er lavet i træ og ikke stålrør.

- Da det meste af rigningen var nedtaget for eftersyn, blev Hobro Værft bedt om at efterse de otte ræer i træ.

- De så fine og solide ud, og kun to af dem blev eftergået ved nogle tynde revner.

- Det kunne klares ved et par køreture til Esbjerg.

- Ved samme lejlighed blev det konstateret, at man måtte udskifte to andre rundholter, som sidder i forbindelse med skibets redningsjoller.

- Det var et par kraftige rundholter på over fem meters længde. Også en god opgave for Hobro Værft.

Ny opgave dukkede op

- Men netop som vi troede os færdige, dukkede en ny spændende opgave frem.

- I forbindelse med de to store redningsbåde står der i hver ende to store massive jern-kran-arme, som i fagsproget benævnes davider.

- På disse davider sidder der normalt en klampe til at fastgøre det tovværk, man bruger til at hejse og fire redningsbåden op og ned med.

- Den var bare en jernbolt, som ikke så særlig køn ud.

Her fik overstyrmanden den ide, at den lidt stumme jernbolt skulle have et andet look og samtidig bedre anlæg for tovværket.

- Kunne vi mon hjælpe med det?

Trædrejer Harry Nedergaard

- Den måtte vi lige tænke lidt over. Gennem forskellige tegninger fandt vi sammen en rigtig flot løsning.

- Vi havde brug for en dygtig trædrejer og noget godt teaktræ.

Teak-træet havde vi selv liggende i vores bagerste gemmer. Og en meget erfaren trædrejer i skikkelse af Harry Nedergaard fandt vi også lokalt i Hobro, fremhæver Peter Leth.

Nogen kender Harry Nedergaard som drivkraft, når han og andre nede i Jørgen Jensens trædrejerværksted i Rørholmsgade løser specialopgaver for Fyrkatspillet.

Og i dét værksted drejede Harry Nedergaard otte teaktræs ”tutter”, som med et langt indvendigt hul kunne smøges uden på jernbolten.

Træsorten Bangkok Teak

Da det flotte resultat blev pakket ud og monteret på skoleskibet, vakte det stor begejstring om bord.

Selv vurderer Harry Nedergaard, at det anvendte træ til opgaven er identisk med den gode sort ”Bangkok Teak”, som i dag nærmest ikke kan fremskaffes.

- Og så er det jo altid en stor fornøjelse at aflevere et godt stykke arbejde, som kunden er tilfreds med.

- Så er der håb om, at der en dag dukker et nyt stykke arbejde op, ræsonnerer skibstømrer Peter Leth.

- Faktisk bruges Hobro Værft flittigt til mindre skibstømrer-opgaver på Skoleskibet Danmark. Det er vi ret stolte af, siger han.

Opgaverne blev udført så betids, at Skoleskibet Dannebrog planmæssigt kunne drage på togt 5. marts - altså for 40 dage siden.

Togtet blev efter få dage afblæst af coronakrisen, hvorefter skibet, som netop havde anløbet Sydengland, vendte om og returnerede til basen i Frederikshavn.

Samarbejde indledt i 2016

Samarbejdet med skoleskibet indledte Hobro Værft i 2016. Her leverede værftet den såkaldte ”mesan-krydsgaffel”, som er en 10 meter lang rundholt, der sidder på den agterste mast, og som peger skråt agterud.

Netop på spidsen af mesan-krydsgaflen bærer skoleskibet det store dannebrogsflag.

- To år senere - i 2018 - lykkedes det os jo at få Skoleskibet Danmark ind gennem Mariager Fjord for til sidst at anløbe Hobro Havn.

- Det besøg formede sig som et par uforglemmelige dage for Mariagerfjord Kommune.

- Rigtig mange borgere fik en rundtur om bord på skibet, og selv tog vi os af skoleskibets elever med nogle vandaktiviteter på fjorden og en rundvisning på det maritime kulturcenter.

- Ved sådan en lejlighed er man jo lidt stolt over ved at kunne sige, at ”den pind der med flaget på” - den har vi altså lavet ovre på Hobro Værft, bemærker Peter Leth.