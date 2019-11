Når de skadelige partikler og gasser påvirker vores helbred

Under særlige meteorologiske forhold kan du med det blotte øje tydeligt se luftforureningen i vores byer. Det sker, når varmere luft højere oppe i atmosfæren lægger sig som en dyne over den koldere, forurenede luft ved jordoverfladen. Fænomenet kaldes inversion da temperaturen øges med højden i stedet for at mindskes. Inversionen holder på tågen, forurenende partikler og gasser da de nedre luftlag ikke bliver udskiftet med frisk luft fra højere luftlag. Det øverste foto viser en højtryksinversion der lægger et låg over Vejle by og ådal. Under det ses et foto fra juni måned, 2018, hvor luftforureningen over Paris blev så voldsom at man måtte lukke den mest trafikerede færdselsåre – Rive Droite – gennem Paris for al trafik. (Fotos: Torben Sigsgaard og Isabella Annesi-Maesano)