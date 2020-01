Musikken når helt ind bag tremmerne

ARDEN: Kan musikken nå ind bag murene og de barske facader hos de indsatte i det lukkede, topsikre fængsel, Enner Mark, ved Horsens?

Det kan den, mener Kirsten Saurus Mehlsen, som i syv år har arbejdet som musikmedarbejder i fængslet.

Hun fortæller i foredraget i Kulturhuset Arden søndag den 2. februar klokken 14 om, hvad musik kan betyde, når man sidder i fængsel.

Og om at være sammen med fanger, som afsoner straffe fra et par år til livstid og forvaring.

Om at dirigere tre fangekor

Hun fortæller, hvordan det er at være på en arbejdsplads med maksimal sikkerhed, hvor fangerne er inddelt i grupperinger, der ikke må være sammen med hinanden.

Endelig fortæller Kirsten Saurus Mehlsen også om at dirigere tre forskellige fangekor, få bandekriminelle til at sidde stille i fængslets kirke og lytte til musik, at styre et band, hvor de fleste, som udgangspunkt, ikke kan spille.

Om at ”så små frø” og opleve, at de slår rod, og hvordan musikken kan være med til at lette afsoningen.

Kirsten Saurus Mehlsen er uddannet musikpædagog og musikterapeut.

Før sit fængselsarbejde har hun undervist på musik-, efter-, fri- og højskoler, haft eget firma og været musikterapeut i socialpsykiatrien.

Foredraget arrangeres af Ældre Sagen i Arden.