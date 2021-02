Musikglæde i Arden – nu også online!

Da Musik Universet i Arden ved Fatima Ali og Gritt Møller - tilbage i november 2019 - flyttede i større lokaler i Ardens gamle posthus, Jernbanegade 4, var det med drømmen om at samle grupper af børn, unge, voksne og seniorer til musikalsk samvær i form af kor, fællessang, dans, små intimkoncerter m.m.

Det har corona desværre sat en midlertidig stopper for, og derfor har duoen nu tænkt ud af boksen.

De to musikalske ildsjæle har fundet en ny måde, hvorpå musikglæden alligevel kan nå ud til alle aldersgrupper – nemlig via en ny, gratis Facebookgruppe: Musik Universet Online.

Uge 7 og 8 byder derfor på gratis aktiviteter for hele familien, så kroppen holdes i gang og humøret får et boost. Der vil være: Fællessang, Rytmisk kor for unge/voksne, Rytmisk kor for børn, Børn og voksne synger sammen, Fitness dans, MusiKrea (lær at tegne musiksymboler & doodle-mønstre) og Musik Café med livemusik.

Faktisk starter de musikalske løjer allerede søndag 14. februar kl. 10.00 med ”Børn og voksne synger sammen – fastelavnssange”.

Alt man skal gøre er at anmode om medlemskab i gruppen, så er man med og kan deltage i alle de aktiviteter, man har lyst til hjemme fra stuen.

Musik er for alle – og håbet er, at musikglæden vil nå ud til familierne, så alle får mulighed for en festlig februar og vinterferie trods corona.

Når det bliver muligt, vil aktiviteterne også finde vej som tilbud i Musik Universets lokaler.