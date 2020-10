Musikalsk magtkamp mellem kønnene

Trioen Kirsten Stokholm, sopran, Thomas Rewes, baryton, og Christina Beltoft, klaver, måtte med kort varsel springe til, da pianisten Elias Holm meldte afbud til en planlagt koncert i Rebild Musikforening.

Det fik publikum dog ikke grund til at fortryde.

Under det fælles kunstnernavn ”Don og Diva” gav de tre en koncert fyldt med med lidenskab, temperament, vildskab og humor.

Programmet bestod af highlights fra opera-, operette- og musicallitteraturen bundet sammen af et gennemgående tema om forholdet mellem mand og kvinde.

Sangerne udkæmpede undervejs en indbyrdes morsom magtkamp som don og diva, og det var således en hel teaterkoncert, publikum i Rebild Musikforening blev vidner til.

De to sangere synger begge teknisk sikkert, let og ubesværet, og Christina Beltoft akkompagnerede med mildhed, humor og et fast greb i tangenterne.

Og underholdende var det! Har man fx. nogensinde før set og hørt Capuas ”O Solo Mio” sunget samtidig med, at sangeren illuderer gondolliere og “sejler” med sopranen siddende på en stol?

Eller har man hørt J. Strauss’ latterarien sunget så charmerende let, så publikum måtte le med?

Publikum blev også flere gange undervejs involveret som et operakor - dog hummende med lukket mund pga coronarestriktioner.

Sammenfattende var det en stor musikalsk, underholdende og oplevelsesrig opera-teater-koncert.