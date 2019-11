Musikalsk Åbent Hus takker af for i år

SKØRPING: Efterårets sidste Musikalsk Åbent Hus-arrangement i det himmerlandske er meget passende henlagt til dér, hvor det hele startede, nemlig i Musikbutikken i Gl. Skørping.

Hurtigt viste der sig basis for, at Himmerlands Folkemusikskole kunne invitere til Musikalsk Åbent Hus i Gl. Skørping fire gange om året, og efterfølgende er initiativet også blevet udbredt til andre lokalsamfund i det himmerlandske.

Dette efterår har Veddum Sal og Kulturhuset Kig Ind i Nørager inviteret for første gang, og derudover har der også været arrangementer i Sognegården i Skørping og i Den Gamle Biograf i Mariager.

Folk fra nær og fjern strømmede til, og også de nye steder samlede åbent hus-arrangementerne op mod 80 deltagere pr. gang.

Som sædvanligt er det de tre musikere Klaus Pindstrup, Stefan Groot og Klaus Thrane, der svinger taktstokken, når det søndag 24. november går løs i Musikbutikken i Gl. Skørping.

De musikalske værter byder ind og sammensætter dagen ud fra hvem, der er til stede, lyttende som udøvende.

Hvem der kommer, og hvad der kommer til at ske, ved ingen på forhånd, men har man noget på hjertet og vil man gerne bidrage med et indslag eller to, skal man bare henvende sig til en af de tre musikere. De spiller med efter ønske, og hvor der er behov for musikalsk opbakning.

Derudover er der også mulighed for, at alle med et instrument kan være med i et stort fælles orkester, uanset om man er nybegynder eller mere erfaren.

Der kan i forbindelse med arrangementet købes kage og forskellig drikkelse.