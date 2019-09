Musikalsk åbent hus i Veddum

VEDDUM: - Kom, spil med eller bare lyt!

Sådan lyder opfordringen, når Kulturhuset Veddum sal søndag 15. september i samarbejde med Himmerlands Folkemusikskole inviterer alle interesserede til musikalsk åbent hus.

De musikalske Åbent Hus-arrangementer er udviklet i samarbejde med Butikken i Gl. Skørping for efterhånden mange år siden, og har efterhånden bredt sig til hele Himmerland.

I sidste sæson blev det til 10 Musikalsk Åbent Hus-arrangementer rundt omkring, og niveauet i år forventes at blive omtrent det samme.

Til arrangementerne kommer folk fra nær og fjern for at mødes om en fælles interesse for musik. Her kan man for eksempel møde messingblæserorkester og blues bands, savspil og solosang.

De tre musikere Klaus Pindstrup, Stefan Groot og Klaus Thrane er de musikalske værter.

De byder ind, støtter op og sammensætter et program ud fra hvem, der er til stede, lyttende såvel som udøvende.

Alle med et instrument kan være med i et stort fælles orkester, hvad enten man har spillet en hel masse eller lige er begyndt.