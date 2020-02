Musical fra en tid da far selv var barn

STØVRING: Årets musical The Commitments på Støvring gymnasium udfoldede sig som en forestilling, der ikke var ked af at være sig selv.

Det var morsomt, politisk ukorrekt som i de gamle dage og spækfyldt med referencer til, da far var barn.

Der var knald, og der var fald, og der var både Elvis og Birthe Kjær.

Og mest af alt brusede en masse fremragende soulmusik ud over scenen.

The Commitments fortæller historien om en ambitiøs manager, der forsøger at samle et soul-band i Aalborg Øst og ikke som i den originale udgave i Dublin.

Det er ikke let, når kærlighed og begær kommer i vejen, og nogle gange kan der gå for meget sex og ballade i den.

Stærke kvinder

Nok er musicalen baseret på en film fra 90’erne, der er inspireret af en bog fra 80’erne, men stykket formår alligevel at berøre relevante temaer, folk kan identificere sig med i dag.

Forestillingen har nemlig flere stærke, selvstændige, kvindelige karaktere, som virkelig skinner igennem med selvsikkert skuespil og knaldgode vokaler.

Stykket handlerogså om både om søsterskab og broderskab, så drengene får lov til at vise deres værd, både med nogle dansehits, men også med nogle af de mere følsomme sange i stykket.

En fest med horn og sax

Bandet fyrer op for en fest med både horn og saxofon, og selv pausemusikken får en til at rokke i sædet.

Også koret skal have stor applaus, da de udover at supplerer med skønsang også fungerer som skuespillere og dansere.

Æren for den vellykkede musical skal ikke blot gives til skuespillerne og musikerne, men også af det lyd- og lysshow, der giver stykket en helhed.

Manuskriptet til musicalen er blevet til i et samarbejde mellem Lise Ørtved, musik- og mediefagslærer Karin Christensen og tre af gymnasiets nuværende elever:

Nemlig Esben Bjerre, Victor Rejnhold Søndergaard og Oliver Vang.