Museum Rebild ser atter tilbage på julens historie

REBILD: Hvordan var julen egentlig for 100 år siden?

Det spørgsmål kan gæsterne få svar på søndag 16. december, når Museum Rebild inviterer børn og voksne indenfor til Gammel Jul.

Her vil museet være fyldt af fortællinger, dufte, musik, sang og julepynt. Hver en krog vil signalere jul, men det bliver på gammeldags manér.

- Gammel Jul i Rebild opstod som et eksperiment sidste år, men succesen var hjemme med det samme, så derfor er arrangementet allerede nu på vej til at blive en tradition, fortæller museumsinspektør Niels Jørn Østergaard.

Han og arbejdsgruppen bag har sammensat et program med noget for alle: gammeldags julebag, som både kan smages og købes, spillende og syngende stjerneoptog gennem museet, danse og sanglege omkring det store juletræ og mulighed for børnene til at klippe julepynt. Den kan de tage med hjem eller hænge på et af museets juletræer. Rumlepotter, som ingen børn kender nu om dage, bliver der også mulighed for at lave.

Måske især for voksne læser Bodil Tvedegaard og Ingrid Frost Bylling hver en julehistorie af Gudrun Riismøller. Historierne bygger på den legendariske museumsdirektør Peter Riismøllers barndom i Gl. Skørping.

Rundt omkring i museet er der boder, hvor man kan købe lokalt produceret håndværk til julegaver eller til sig selv. Ankjær Rasmussen, som laver de fineste kurve af bl.a. rughalm, har arbejdende værksted. Julebukke kan han også lave, og honning har hans bier samlet i sommer. Lertøj, lysestager og lys kan også købes med hjem lige som hjemmelavede småkager, der smager så godt, at de skal gemmes af vejen for ikke at blive spist inden jul.

Bogby9520 i Skørping har også i år bøger om jul og lokalhistorie til salg, og skulle man stadig mangle et juletræ, kan man købe et med hjem.

Bag Gammel Jul i Rebild står lige som sidste år Rebild Museumsforening, Rebild Spillemændene, Museum Rebild, BOGBY 9520 samt Rold Skov Natur- og Kulturcenter. Arrangementet varer fra kl. 10-16.