Museum Rebild satser på prøv-selv-aktiviteter

Det var egentlig sidste års ualmindeligt hede sommer, der slog hovedet på sømmet. Der har de senere år været faldende tilslutning til de ellers så traditionsrige store husflidsdage med telt og det hele ved Spillemandsmuseet i Rebild.

- Men sidste år kom der godt nok ikke ret mange, og det kneb også med at fylde teltet med udstillere. Det fik os til at sige, at nu er det nok tid til at tage en pause, siger Niels Jørn Østergaard, museumsinspektør på Museum Rebild, som det kaldes nu.

I stedet satser museet denne sommer på aktiviteter i mindre målestok.

- Og så er det bedst med den slags, folk selv bliver engageret i. Noget, man selv kan prøve, forklarer Niels Jørn Østergaard.

To nye frivillige, Karin Christensen og Lilian Knudsen, henholdsvis datter og mor, stillede tirsdag, onsdag og torsdag i den forgangne uge op med alskens grej til kreative nørklerier for børnefamilierne,

De blev ikke ligefrem løbet over ende i sommerheden, men enkelte fingernemme dukkede da op sammen med Rold Skov Bladet torsdag eftermiddag.

Blandt andre vennerne Veronica Nicolajsen og Mikkel Misfeldt Jørgensen, begge 11 år og fra Støvring.

Veronica var også på museet onsdag, hvor hun lavede en lille filt-fugl og en sommerfugl, og hun ville gerne til Rebild igen. Også selv om andre måske ville tænke mere på at komme til stranden.

- Jeg har altså været ved en strand rigtig mange gange, og det er også så varmt i dag, næsten for varmt til stranden, forklarede Veronica Nicolajsen, som havde lavet en ny lille fugl.

Mikkel Misfeldt Jørgensen havde med lidt besvær fået lavet en knude, som skulle være hundelegetøj. Og en lille nøglering, som han højtideligt rakte til Veronica:

- Den skal du have.

Karin Christensen og Lilian Knudsen bor begge i nærheden og var glade for at prøve den nye aktivitet som frivillige:

- Vi kan ikke styre os med det kreative, smilede Lilian Knudsen og viste blandt andet sit eget design af julekrybbe-figurer.

På et skilt ved siden af stod der: "I god tid til jul".

- Men det er det jo ikke for os. Nogle gange går vi i gang med julepynt allerede 2. juledag, hvis man har fået en god ide, fortalte Lilian Knudsen.