Museerne holder igen åbent

HIMMERLAND: Nordjyllands Historiske Museum gav forrige uge grønt lys for genåbningen af museet på Rosendahls Alle 8 i Hadsund.

Museet rummer jo Møllehistoriske Samling og Hadsund Egnssamling, mens Vikingecenter Fyrkat ved Hobro og i Aalborg Lindholm Høje Museet samt Aalborg Historiske Museum allerede åbnede dørene 27. maj.

- Vi glæder os virkelig meget til at byde publikum velkommen igen, og vi har arbejdet hårdt på at skabe trygge rammer for såvel gæster som ansatte.

- Du finder er værnemidler og skilte med generelle retningslinjer samt skilte, der fortæller, hvor mange gæster hvert sted kan tage imod.

Forsigtighed

- Og vi har indsat ekstra rengøring og vil løbende holde øje med, om der er brug for justeringer.

- Med andre ord har vi gjort alt, hvad vi kan, for at give folk en god og tryg oplevelse, forsikrer siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum.

Seværdigheder

Han håber, at folk vil benytte sommerferien til at besøge alle de fantastiske seværdigheder – herunder også de kulturhistoriske museer – som Danmark har at byde på.

Udover de tre museer kan du også se frem til at besøge Hobro Museum, hvor de arkæologiske fund fra Vikingeborgen Fyrkat udstilles, Lystfartøjsmuseet på kulturkajen i Hobro, Den gamle købmandsgård Mariager Museum, Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling, der deler adresse i Hadsund.

Dertil de to selvbetjente museer med fri entre, Hals Museum og det hyggelige landbrugsmuseum med levende dyr, Boldrup Museum.