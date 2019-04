Multihus er klar til indvielse

STØVRING: Nu er byggeriet af Støvring Multihus kommet så vidt, at bestyrelsen inviterer til indvielse og åbent hus fredag 26. april kl. 14-16.

Støvring Multihus er navnet på den udvidede og ombyggede svømmehal på Kr. Østergårdsvej i Støvring.

Borgmester Leon Sebbelin (RV) har lovet at komme og klippe den røde snor, og Aalborg Jægerklubs Naturhorn med Per Iversen som leder vil komme og spille.

Multihuset vil være vært ved en lille forfriskning, og en ny glaskunst inde i Multihuset vil blive afsløret.

På glaskunsten nævnes samtlige murstenskøbere og sponsorer, og den er skænket af lokale Britta Madsen og Søren Gøttrup.

Der vil være rundvisning i huset, og interesserede kan høre nærmere om mulighederne for at leje multisalene.

Der er stadig ledige tider i begge sale.

Man kan også høre om den støtteforening for Multihuset, som bestyrelsen arbejder på at få op at stå.