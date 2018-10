Mosskov Pavillonen til salg

SKØRPING: Det vakte stor opstandelse at NORDJYSKE i weekenddtillægget lørdag ved en fejl kom til at skrive, at Mosskov Pavillonen ved St. Økssø var lukket.

- Nogle folk stod lørdag ligefrem og græd uden for restauranten over den fejlagtige besked, mens andre var bekymrede for de aftaler, de har med Mosskov Pavillonen. Jeg kunne dog berolige dem med at jeg driver restauranten uændret videre sammen med min søn Alexander. Det vil ske indtil der er fundet en ny ejer, efter at jeg har sat bygningen til salg for tre uge siden, forklarer restauratør Helene Foss Pedersen.

Ønske om jobskifte efter 30 år

Hun har drevet Mosskov Pavillonen siden 2013 og ejer i dag det gamle traktørsted, som ligger på lejet grund ejet af Naturstyrelsen.

- Årsagen til at jeg nu har sat den til salg er, at jeg efter 30 år i restaurationsbranchen ønsker at skifte spor. Det betyder at jeg nu begynder at læse jura på Aarhus Universitet som fjernstudie, så jeg bliver boende her i Skørping. Min interesse for jura blev vakt, da jeg i 2007 tog en uddannelse som handelsøkonom, hvor der også indgik erhvervsjura, påpeger hun og tilføjer.

- Planen er dog ikke at jeg fremover skal være jurist, men i stedet efter planen juridisk medarbejder.

Hendes søn Alexander, der i dag er køkkenchef på Mosskov Pavillonen, vil dog ifølge Helene Foss Pedersen fortsætte i branchen for på sigt at få sit eget spisested.

Ikke salg til hvem som helst

Det gamle traktørsted på 200 kvm. beliggende midt i skoven tæt ved Store Økssø og jernbanesporet kan indendørs rumme selskaber på op til 62 personer. Dertil kommer plads til 40 gæster på terrassen i godt vejr.

Udbudsprisen for restauranten er ifølge Nybolig Erhverv i Aalborg 2,5 mio.

- Men jeg ønsker ikke at sælge den til hvilken som helst, men i stedet til branchefolk, der vil drive stedet videre i den oprindelige ånd. Det vil sige til folk der brænder for det og som også kan overtage de mange aftaler på selskaber, jeg i øjeblikket har i ordrebogen flere år frem, erklærer Helene Foss Pedersen.