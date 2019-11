Morten stiller skarpt på web, design, vækst og ambitioner

STØVRING: Morten Andersen er 29 år, og bor i dag i Gatten nordvest for Aars. Alligevel har Mortens virksomhed hjemme i Business Park Nord i Støvring, hvilket var både tilfældigt og velovervejet.

- Da jeg efter mit studie besluttede, at jeg ville satse fuldt ud på eget bureau, var det vigtigt for mig, at blive en del af et fællesskab, og ikke bare sidde hjemme i privaten. Her fik jeg tilfældigt kontakt med en iværksætterkonsulent hos Business Park Nord i Støvring, og udover god sparring omkring starten på min virksomhed, blev jeg også præsenteret for deres lokaler og flotte faciliteter. Det ramte helt plet til mit behov, og jeg blev med det samme en del af spirende iværksættermiljø. Her er mere end 80 spændende virksomheder, og nogle af dem blev også kunder hos mig fra starten, hvilket også var en fordel som nystartet, fortæller Morten Andersen, der ret hurtigt efter starten valgte at ansætte sin første medarbejder. I dag har han tre medarbejdere; Andreas, Daniel og Mads.

- Ligesom jeg gerne ville være en del af et kontorfællesskab, ville jeg også hurtigt have medarbejdere. Jeg er socialt anlagt, og dur ikke til at arbejde alene. Derfor var det vigtigt for mig, at jeg hurtigt fik en kollega og sparringspartner.

- I dag er jeg oppe på tre medarbejdere. De er dog ikke fuldtidsansatte. De er timelønnede, og jeg trækker på dem efter behov. At det så har været omtrent fuld tid på det seneste, er en anden historie. Vi har i hvert fald rigtigt travlt i øjeblikket, lyder det med et smil fra Morten Andersen.

Må godt have humor og kant

De primære kompetencer hos Skarpt er udarbejdelse af anderledes og indbydende hjemmesider og webshops, samt produktion af videos til forskellige platforme, herunder også til sociale medier som eksempelvis Facebook og Instagram.

- Da vi startede, var vi nok lidt mere traditionelle med vores produkter, men i dag gør vi meget ud af at præsentere løsninger, der er anderledes og virkelig gør en forskel for kunderne. Vi har derfor meget fokus på levende billeder i form af små videos, både til hjemmesider og på de sociale medier, og så må det godt have både humor og kant. Sådan markedsfører vi også os selv, blandt andet på Facebook, fortæller Morten Andersen.

Store ambitioner

Trods travlheden og den positive udvikling har det at starte eget web- og reklamebureau i et konkurrencepræget marked ikke udelukkende været en dans på roser og med speederen i bund fra starten. Der har også været bump på vejen.

- I de første par år var der perioder, hvor jeg overvejede om det var det rigtige, og om jeg skulle kaste håndklædet i ringen. Men jeg blev ved at tro på det.

- Det betyder, at jeg føler, at vi nu er ved at være der, hvor vi har skabt et solidt fundament med et solidt flow af både bestående og nye kunder. Derfor er jeg også helt overbevist om, at vi kommer til at vokse yderligere. Om nogle år kunne jeg godt forestille mig, at vi er mere end ti mand her på kontoret, og jeg har da også ambitioner om, at man kunne åbne afdelinger af Skarpt i andre byer end Støvring.

Lært det på den hårde måde

- Den del af at have virksomhed, der handler om at udvikle og vækste, se muligheder og få tingene til at vokse, elsker jeg bare. Omvendt er det administrative med fakturaer og regnskaber ikke lige mig, konstaterer Morten, der er blevet ”opdraget” i restaurationsbranchen, hvilket han har haft stor gavn af.

- Da jeg var yngre, arbejdede jeg på et par forskellige restauranter, hvor jeg havde hårde og krævende chefer. Der skulle virkelig knokles igennem, og der var først fyraften, når kunderne og chefen synes det.

- Det lærte jeg meget af, som jeg kan bruge i dag. Det handler om service og om at knokle for at få glade kunder og opnå gode resultater, slutter Morten Andersen, der på hjemmefronten har skarp opbakning fra kæresten Anja og hunden Hunter.