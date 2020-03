Møbler til alle - og stadig fra Terndrup

TERNDRUP: Møbelhandler Lau Jessen fra bolighuset Ilva Max Jessen A/S i Terndrup fejrer fredag 13. marts dobbelt jubilæum.

Lau Jessen fylder 60 år og har været med i firmaet i 35 år.

Dengang vendte han hjem fra USA og byggede sammen med sin far ny butik beliggende ”uden for byen” ved det, man i Terndrup kalder omfartsvejen.

- Møbelhuset er siden blevet udvidet flere gange, så vi nu har over 7000 kvadratmeter under tag med designmøbler og det store sortiment fra Ilva kæden, fortæller Lau Jessen.

Nyeste skud på stammen er udvidelse af vores senge afdeling med et verdenkendt brand, Hastens Senge.

Eventyret begyndte i 1951

Det begyndte småt i 1951 i et lokale på 16 kvadratmeter.

Max Jessen overtog i 1946 en tømrer- og snedkervirksomhed og begyndte så småt også at handle med møbler og tæpper.

Et mindre butikslokale ved siden af privatbeboelsen blev købt i 1951.

Men det salgslokale blev snart for trangt og endnu et butikslokale blev købt til.

Senere opførtes yderligere et større salgs- og udstillingslokale på den modsatte side af Aalborgvej, således at forretningen da rådede over 1300 kvadratmeter.

I slutningen af tresserne havde forretningen også en filial i Aalborg, der hvor Føtex ligger nu.

Landets første møbelbus

Max Jessen Boligmontering landets første møbelforretning til at anskaffe en møbelbus.

Et initiativ der vakte opsigt, idet de fleste møbelforretninger dengang entrerede med lokale vognmænd om transport af de solgte møbler.

Næste udvidelse skete med opførelsen af to butikslokaler i Terndrup Centret - hver på 500 kvadratmeter og indrettet som specialafdelinger for henholdsvis senge og tæpper.

Efter en brand på Aalborgvej i 1981 var det nødvendigt med en ny og tidssvarende løsning

Voksede og voksede

Derfor blev det store areal ved omfartsvejen erhvervet, og i 1985 stod et nyt moderne møbelhus på 2000 kvadratmeter klar til at rumme alle bolighusets afdelinger.

Ved årtusindeskiftet tilbyggede man 1100 kvadratmeter salgs- og udstillingsareal, og i 2004 opførtes en tilbygning på 1000 kvadratmeter, der primært rummer en specialafdeling for senge.

Max Jessen Boligmontering

I 2006 gennemførte Max Jessen Boligmontering en længe tiltrængt udvidelse af lagerkapaciteten.

Man købte et tilstødende grundareal, så den eksisternede lagerhal kunne forlænges.

Det gav den fornødne plads til at håndtere de mange møbler, der skal ind og ud.

Den eksisterende lagerhal gennemgik samtidigt en grundig renovering.

Både tilkørselsforhold og p-forholdene blev ved samme lejlighed forbedret

Endelig fik forretningen også en markant indgangsportal og en høj pyramideformet glasoverdækning af det tidligere indgangsareal.

Idemøbler

Her befinder sig en café i hyggelige omgivelser med udsyn til vandbassin.

Max Jessen var i 1969 en af initiativtagerne til stiftelsen af Idemøbler, og forretningen har siden været medlem heraf.

Idemøbler indgik fællesejerskab med kapitalfonden Axcel om aktiviteterne i møbelkæden.

Snart fortsatte Idemøbler Max Jessen A/S Terndrup som selvstændig Idébutik i dette samarbejde med Danmarks største møbelkæde - og i 2016 koblede Max Jessen egen store erhvervsafdeling på.

Den har blikket rettet mod cafeer, kontorer, kantiner og lignende

Ny designafdeling

Endelig blev 2018 året, hvor en ny designafdeling kom til Terndrup.

Trenden går i retning af møbler tegnet af arkitekter som Arne Jacobsen, Poul M Volther, Margrethe Odgaard, Børge Mogensen og andre.

Men også yngre brands myldrer frem med stor succes.

Fredag 13. - af alle dage - marts står i receptionens tegn fra klokken 13.

- Jeg fylder jo 60 år, og det fejrer vi sammen med 35 års jubilæet, og vi glæder os til at se kunder, forretningsforbindelser og venner af huset, inviterer Lau Jessen.