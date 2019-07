Miniput piger på banen i Skørping

SKØRPING: Fra onsdag 7. august kl. 17 opstartes et miniput pige fodboldhold i IF Frem Skørping.

Alle piger med interesse for fodbold som er under 7 år ved udgangen af 2019 opfordres til at møde op ved Frem Skørpings multibane.

Træning vil fremover være onsdage fra kl. 17-18 undtagen 22/8, og bolde og andet træningsmateriale leveres af klubben.

Træner vil være Jens Knudsen fra Rebild som tidligere har trænet u12/u13 pigerne.

Al kommunikation vil foregå gennem Facebook-gruppen ”Frem Skørping IF fodbold u7/u6”