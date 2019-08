Mindfulness midt ude i naturen

REBILD: Tre gange i løbet af sommeren har RebildGuide Birgitte Wilsted Simonsen afholdt gåture under overskriften ”I skovens dybe stille ro – gåtur og mindfulness”.

Især det sidste ord har fået nogle til at rette henvendelse for at høre, hvad det nu lige er for noget.

I sin indledning til gåturene fortæller Birgitte Wilsted Simonsen lidt om baggrunden for, at hun har fået uddannelse i den del af mindfulness-teorien, der specielt har med natur at gøre.

- Kort fortalt går mindfulness ud på at vågne op i et liv, man har lige nu. Ikke i det liv, der har været eller som måske vil komme. Nej man skal vågne op til det liv, der er i dette øjeblik, men samtidig også på en måde, hvor man er venlig mod sig selv, påpeger hun.

På turen går deltagerne en tur rundt i skoven, hvor man blandt andet øver nogle strækninger, går i tavshed og med sanserne lytter, ser og føler naturen.

Indtrykkene bliver meget mere intense, når man koncentrerer sig. Undervejs er der forskellige øvelser, hvor deltagerne blandt andet ligger stille og finder en ro, men samtidig gennem guidning skal prøve at sanse forskellige dele af kroppen.

- Ud over at vi laver mindfulness øvelserne, så giver det også deltagerne til oplevelser i naturen, som de nok ellers ikke ville få. Når man sidder helt stille, så kommer naturen pludselig rigtig tæt på, og flere gange har vi oplevet at eksempelvis guldsmede har sat sig på deltageren. Det giver en helt anden oplevelse til naturen når man pludselig har et så stort insekt siddende på en, fortæller Rebild Guide Birgitte Wilsted Simonsen.

Hun har som guide oplevet lidt skeptiske miner i forhold til mindfulness i naturen, da nogen synes, det lyder lidt hokus pokus agtigt.

Men som hun siger ”Se det som en anden måde at slappe af på og få ro i kroppen, det har vi alle prøvet før, og ved hvor meget det betyder for os”.

Skovens gæster vil derfor fremover også have mulighed for at opleve en Rebildguide, der sammen med 10 personer midt ude i skoven ligger eller sidder på hvert sit tæppe.