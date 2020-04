Mindeord om Mona Ibsen - Arden Skole

ARDEN: Kirsten Vibjerg, konstitueret skoleleder på Arden Skole, skriver på vegne af børn og voksne på skolen disse mindeord om servicemedarbejder Mona Ibsen:

”Arden Skoles perle”, sov stille ind påskelørdag - 57 år.

Monas omsorg og tanker for alle omkring sig har altid været uovertruffen og hjertelig.

Mona glædedes ved at tænke på andre.

Mona startede og lagde sammen med sin kollega, Lisa, navn til skoleboden, ”Mona-Lisa” i 2004.

Herfra har hun spredt megen glæde og overskud til både børn og voksne.

Det var vigtigt for Mona, at hun nåede at møde sit første barnebarn, som kom til verden i december 2019.

Mona vil blive savnet og husket af alle børn og voksne på Arden Skole.

Vi holder mindehøjtidelighed på Arden Skole, når alle børn og voksne kan være samlet igen.

Arden Skole flagede på halvt på dagen, hvor Mona blev bisat.

Æret være Monas minde”.