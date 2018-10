Miljøkrav forsinker nedrivning af kroen i Arden

Det mødte modstand fra flere Arden-borgere, da den tidligere ejer af kroen, HD Ejendomme fra Odense, for ti år siden tog tilløb til en nedrivning. Flere borgere ønskede at omdanne kroen til et andelsejet forsamlingssted med forsamlingshus. Indtil videre har Myhlenberg Byg A/S ikke mødt modstand mod deres planer, siger direktør Jørn Theilgaard.- Det har været helt modsat faktisk. Folk er glade for, at de gamle bygninger nu kommer væk, siger han.