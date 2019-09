Middag for enlige

ROLD: Rold StorKro lancerer en nyskabelse for enlige, som gerne vil ud at spise og hygge sig blandt andre mennesker, men som ikke bryder sig om at sidde alene ved et bord i en restaurant.

- Det er et behov, vi blandt andet har konstateret, når vi har enlige gæster boende på hotellet.

- Men vi er også sikre på, at det eksisterer blandt enlige mennesker her i vores område. Det er mennesker, der ikke vil på date eller gå til singleparty, blot nyde en god middag i selskab med andre hyggelige mennesker, fortæller Jørgen Pedersen fra Rold StorKro.

- Derfor lancerer vi en lækker tre-retters middag med vin, foreløbigt fire torsdage, hvor den første er i oktober måned 2019, slutter Jørgen.