Michael Tidemand - nu chef for sundhed og ældreområdet

MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune finder sin nye sundheds- og ældrechef i egne rækker

Den hidtidige, mangeårige arbejdsmarkedschef Michael Tidemand får nemlig det ledige job .

56-årige Michael Tidemand bliver dermed ny sundheds- og ældrechef i Mariagerfjord Kommune, idet han erstatter Tue von Påhlman, der 1. februar tiltræder som ny direktør i Thisted Kommune.

Erfaren og driftssikker

Samme dag rykker Michael Tidemandind ind i chefkontoret.

Kommunaldirektør Lars Clement er glad for, at den 56-årige erfarne og driftsikre arbejdsmarkedschef har lyst til at prøve kræfter med et nyt område i kommunen.

- Michael er en god og engageret leder, som i de sidste 13 år har stået i spidsen for vores arbejdsmarkedsområde.

Her har han sat en ambitiøs retning og skabt gode resultater til gavn for borgerne.

Spændende udfordring

- Jeg glæder mig til, at Michael får mulighed for at præge vores sundheds- og ældreområde, siger kommunaldirektøren.

- Desuden er jeg glad for, at Michael har takket ja til en ny spændende udfordring, og jeg er sikker på, at han også her bliver en succes i jobbet, forudsiger Lars Clement.

Michael Tidemand ser spændt på de nye udfordringer efter mange år på arbejdsmarkedsområdet.

Det drejer sig blandt andet om at etablere et nyt sundhedscenter i Hobro, at tage vare på det stigende antal plejekrævende ældre og at håndtere sygefraværet på ældreområdet.

- Mariagerfjord Kommune er stor arbejdsplads med mange muligheder, og derfor sagde jeg ja, da direktionen spurgte, om jeg ville stå i spidsen for den fremtidige udvikling af sundheds- og ældreområdet.

Nye opgaver venter

- Det er mit indtryk, at der efter et langt sejt træk fra medarbejdere og den samlede ledelse af området er kommet styr på økonomien.

- Så det er et godt udgangspunkt for de store opgaver, der skal løses i de kommende år, og som jeg glæder mig til at kaste mig over, siger Michael Tidemand.

- Men for mig er det også vemodigt at forlade arbejdsmarkedsområdet, hvor jeg sammen med mange gode kolleger har ført os godt igennem skiftende regeringers mange reformer.

Også med vemod

- Jeg kommer til at savne samarbejdet med medarbejdere, ledere, uddannelsesinstitutioner og de mange lokale virksomheder.

-For at sikre den ledelsesmæssige stabilitet i forbindelse med jobskiftet vil centerchef Flemming Bækby Nielsen ved siden af sit job som chef for Center for Byråd, Personale og Strategi konstitueres som fagchef i Arbejdsmarked og Uddannelse.

Stillingen som fagchef for Arbejdsmarked og Uddannelse opslås med henblik på genbesættelse 1. april 2020 eller snarest muligt herefter.