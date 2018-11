MFer tog livtag med myte

ARDEN: Folketingsmedlem for Socialdemokratiet Kaare Dybvad tog livtag med myten om Udkantsdanmark, da han forleden talte ved et debatmøde i Arden.

Mange mener, fremtiden tilhører de store byer, og at resten af landet er fortabt. Kaare Dybvad synes ikke, det holder vand.

Knap 30 mødte op til debatten, der var sat i scene af Socialdemokratiet i Arden med Per Husted som ordstyrer.

- Der blev virkelig diskuteret og spurgt ind, fortæller S-formand i Mariagerfjord, Tommy Sørensen.

Byrådsmedlem Leif Skaarup tog afsæt i det lokale. Han pegede på, at det Kaare Dybvad talte om i forhold til København og provinsen, også gør sig gældende internt i kommunen, hvor København kan erstattes med Hobro.

Her i kommunen kan man føle sig langt væk fra Hobro. Men det, der rammer kommunen hårdest er ifølge Leif Skaarup, at de unge flytter væk for at studere og ofte hænger fast i studiebyerne, når de stifter familie.

- De unge tager pengene med ud, hvilket vi lige har oplevet i den kommunale udligning, hvor de unge har fået en større værdi, bemærker Tommy Sørensen.