Mesterbageren i nye klæder

SKØRPING: I godt halvanden uge har brød- og kageelskere i Skørping måtte købe deres friskbagte bagerbrød i en pølsevogn. Men nu er trængslerne ovre.

Onsdag i sidste uge slog Mesterbageren på Torvet i Skørping nemlig dørene op til deres moderniserede og flotte bagerbutik.

- Da vi overtog butikken i sommer, besluttede vi hurtigt, at butikken skulle friskes noget op, så det gik vi i gang med for et par uger siden, fortæller Ståle Pedersen, der sammen med hustruen Tina Mogensen overtog Jacobsens Bageri fra Kirsten og Hartvig Jacobsen den 1. juni i år, og forvandlede den til Mesterbageren. Parret har også Mesterbageren i Støvring.

- Ombygningen er gået helt efter planen, og vi er superglade for resultatet, hvor butikken også er kommet til at rumme et lille og hyggeligt caféområde.

- Og så har kunderne også været tålmodige, mens byggeriet har stået på, hvor vi har solgt brød fra en pølsevogn udenfor butikken. Stor tak til kunderne. Det har fungeret rigtigt fint.

- I slutningen af oktober laver vi en eller anden form for en lille åbningsfest for at markere den nye butik, slutter Ståle.