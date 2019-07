Mere gang i dansen på Bytorvet i Øster Hurup

HADSUND: Sæsonens sidste fredagskoncert foregår 2. august, og også denne fredag er det et kendt lokalt band, der underholder på Bytorvet i Øster Hurup.

Before Danceband er et rutineret og populært 4 mands band, der blev etableret i 1999, efter at alle medlemmerne havde spillet i andre bands i 70’erne og 80’erne.

Bandet spiller dansevenlige covernumre fra 60’erne og op til i dag, så der er plads til en svingom på Bytorvet fredag aften til alle klassikerne.

Medlemmerne i Before Danceband er Tom Thygesen, sang/guitar/bas og Keyboard, Søren Jørgensen, sang/guitar/bas, John Silleborg, Sang/guitar og Sebastian Lybæk, sang/trommer.

Alle fredagskoncerterne har haft et stort publikum, og det får den sidste formentlig også.