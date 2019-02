Mere bredbånd i to landdistrikter

REBILD: Energistyrelsen har besluttet at yde støtte fra Bredbåndspuljen til to projekter i Rebild Kommune.

I Gravlev er der afsat et beløb på 627.273 kroner til 52 husstande, og i Ll. Rørbæk - og True- områderne er der støtte på 2.978.158 kroner til 82 husstande, hvoraf de 36 er beliggende i Rebild kommune.

De to støttede projekter er i områder, hvor modtagerforholdene til mobil og computer i forvejen er meget dårlige.

- Vi er meget begejstrede for, at det nu efter mange års kamp er lykkedes at få to projekter i Rebild Kommune gennem nåleøjet. Det er sket i samarbejde med gode politiske kollegaer, lokale arbejdsgrupper, landsbyråd og en dygtig forvaltning, pointerer Gert Fischer (V) som formand for kultur- og fritidsudvalgte i Rebild Kommune Gert Fischer.

Fra Kultur- og fritidsudvalget støttes der med kr. 2.000 kr. per husstand på betingelse af at projekterne realiseres.

Der er derfor nu et stykke arbejde at udføre for arbejdsgrupperne i de to områder.

- Vi ønsker dem en god arbejdslyst, og vi er politisk klar til at fortsætte kampen for bedre modtagerforhold i andre områder i kommunen, hvor der er meget dårlig dækning, erklærer udvalgsmedlem Peter Hjulmann (V).