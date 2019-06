Men In Black og Ugly Dolls i Kinorevuen

SKØRPING: To nye film er klar i Kinorevuen i Skørping.

Den ene er Men in Black 4: International

Her får I fjerde kapitel i action-komedien om agenter, der bekæmper rumvæsner iført sorte jakkesæt.

Den London-baserede MIB-afdeling rekrutterer en ny agent, som bliver sat sammen med den rastløse Agent H. Efter en række angreb fra en gruppe rumvæsner, må makkerparret nu rejse verden rundt for at afvige truslen.

På rollelisten ses nye navne i MIB-regi. Will Smith er nemlig ikke med denne gang. I stedet følger vi Chris Hemsworth og Tessa Thompson som de to agenter H og M. Yderligere medvirker blandt andre Emma Thompson, Rebecca Ferguson, Liam Neeson og Kumail Nanjiani.

Den anden film er Ugly Dolls.

Hvad sker der med de dukker, der ikke er perfekte? De ender i Grimsted - en anderledes by, hvor man hylder det underlige og mærkværdige, og hvor skønhed er mere, end hvad øjet ser.

Den frisindede Moxy og hendes venner bruger tiden på at fejre deres særlighed, men nysgerrigheden over hvor de kommer fra vokser i Moxy.

Derfor tager vennerne på en rejse mod Den Store Verden, og på vejen støder de på Instituttet for perfektion, hvor smukke dukker venter på at blive fundet af deres menneskelige match. Her bliver Moxy og hendes venner konfronteret med, hvad det betyder at være anderledes, og må kæmpe med behovet for at føle sig elsket og i sidste ende lære, at det vigtigste er at være tro mod sig selv.

Filmen er med dansk tale.