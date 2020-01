Meld dig til en times motion 1. februar og støt indsamlingen

HOBRO: Liberalt Oplysningforbund i Rebild og Mariagerfjord bakker på sin egen måde om Danmarks Indsamling, der foregår lørdag 1. februar og tager afsæt i et tv-show hos Danmarks Radio.

LOFs yogalærer Rikke Gilling har sine holdtilbud i Mariagerfjord , men hun underviser også i Randers.

Her aflurede hun en stor yogaevent, som nu omsættes i Hobro:

Du betaler 150 kroner

Formedelst 150 kroner møder du ind til en times hjertemotion 1. februar klokken 11 i Hobro Idrætscenter.

Pengene går ubeskåret til indsamlingen.

Rikke Gylling arbejder gratis - og det koster ikke noget at bruge faciliteterne.

Al deltagerbetaling går derfor til Danmarks Indsamling.

Efter hjertemotionen kan du vælge at fortsætte med godt en times yoga eller nøjes med at deltage i det ene af tilbuddene.

Hjertemotion indledes klokken 11 og yoga klokken 12.30.

Mellem de to lektioner holdes pause, hvor du kan holde hvil med vand og frugt.

Alle arbejder ulønnet

- LOF er en traditionel aftenskole med en til tider lidt utraditionel tilgang til det at være folkeoplysere.

- Så når en af vore dygtige undervisere kommer med en ide, er vi altid klar til at rykke på den, lyder budskabet fra LOF´s skoleleder Jan Vestergaard

Ideen røg ud til andre af LOF´s undervisere - herunder fysioterapeut Mogens Samuelsen, Hobro - der sagde ja til at være med.

Han underviser i hjertemotion og ideen om en Danmarks Indsamling event i Hobro lørdag 1. februar er nu en realitet.

Hos Hobro Idrætscenter købte også centerleder Johnny Wullf Andersen straks ideen.

Han stiller lokale til rådighed uden beregning.

Ubeskåret til indsamling

Og da tilbuddet jo omfatter hjertemotion, som LOF og Hjerteforeningen udbyder sammen i både Mariagerfjord og Rebild, var Hjerteforeningen Mariagerfjord klar til medfinansiere pr-udgifter.

- Hvor er det befriende dejligt, at vi kan sætte en event som denne i værk som teamwork, bifalder Jan Vestergaard.

Underviserne arbejder gratis, lokalerne er gratis, Rema 1000 betaler for frugt og vand i pausen, og LOF/Hjerteforeningen dækker omkostninger til reklame.

- Det betyder, at den donation, vi sender af sted på lørdag, svarer til antallet af deltagere gange 150 kroner.

- Og i sagens natur håber vi, at så mange som muligt derigennem hjælper os med at samle et rigtig stort beløb til indsamlingen, siger Jan Vestergaard.

Husk at melde dig til

Han appellerer til, at interesserede melder sig til på forhånd og betaler, så Johnny Wulff Andersen får en ide om, hvor stort et lokale, der bliver brug for i idrætscenteret.

Tilmelding foregår på lof.dk/mariagerfjord-rebild eller hos skoleleder Jan Vestergaard på mobil 2447 9969.

- Men hvis nogen dukker op uden tilmelding og betaler ved indgangen, bliver han eller hun ikke afvist, beroliger Jan Vestergaard.

- Og vi vil da glæde os til at se donationen bevæge sig hen over skærmen til det store tv-show om aftenen, bekender skolelederen.