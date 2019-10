Melanie og Ainu helt til tops

STØVRING: Melanie Holebæk går til rally i Støvring DcH med sin dejlige hund Ainu. Rally er en disciplin med fokus på det positive og villige samarbejde mellem hund og fører.

For nylig tog duoen til Ballerup for at deltage i ”Rally begynder”.

Og det var ikke kun solen, som strålede denne weekend, for det dygtige makkerpar overstrålede nemlig alt og alle. De leverede en imponerende præstation og vandt begge dage med maksimumpoint 100, hvilket gav en flot og fortjent 1. plads.

Således blev de kåret som ”Copenhagen Winner begynder 2019”, og med den flotte præstation ligger Melanie og Ainu som nr. 1 forud for ”Årets hund finalerne”, som finder sted på Sjælland den 9. november.