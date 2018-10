Mekoprint er vært for debat om biblioteker

REBILD: "Ordet er frit - biblioteket er dit". Under den overskrift inviterer kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, formand for KLs Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg fredag 26. oktober til debat om fremtidens bibliotek på Leon Sebbelins "hjemmebane". Nærmere bestemt hos Mekoprint på Hermesvej 4 i Støvring.

Mødet hos Mekoprint er det første af i alt fire debatmøder rundt omkring i landet, og input fra alle fire møder vil indgå, når kulturministeren og KL senere skal i gang med at drøfte, hvordan rammerne for fremtidens biblioteker skal se ud.

Leon Sebbelin noterer med tilfredshed, at der kommer et nordjysk aftryk på biblioteksdebatten.

- Det er en flot gestus, at Mekoprint ikke bare lægger hus til arrangementet, men også lader 25 medarbejdere bruge arbejdstid på at bidrage til bibliotekernes udvikling. Bibliotekerne er udfordrede af digitalisering og ændrede brugervaner, og alle gode kræfter bør være med til at præge fremtidens bibliotek. Jo flere der får glæde af den fantastiske kulturinstitution, som vores folkebiblioteker er, jo rigere et samfund bliver vi en del af. Ud over Mekoprints medarbejdere kan andre interesserede borgere også melde sig til arrangementet, og man behøver ikke at være superbruger af biblioteket for at være med, toner Leon Sebbelin.

Journalist Anja Bo styrer debatten i Rebild.

Først interviewer hun kulturminister Mette Bock og Leon Sebbelin, og derefter kan publikum besøge tre valgfrie poster, hvor man i mindre grupper for eksempel kan løse biblioteksgåder eller være kassemestre for fremtidens bibliotek.

Arrangementet slutter med en fælles debat på baggrund af de inputs, der er kommet på posterne.

Af praktiske hensyn skal man melde sig til arrangementet på forhånd, og sidste frist er mandag 22. oktober.

Tilmelding kan ske til Niels Larsen på tlf. 99 88 76 15 eller via mail-adressen nila@rebild.dk.