Meget mere end bare bøger

Bibliotekerne er den mest brugte kulturinstitution i landet, målt på antal besøgende, og alene på bibliotekerne i Rebild Kommune kommer der årligt ca. 150.000 besøgende.

Det er tal som mange andre kulturinstitutioner ville kigge langt efter, og derfor indtager bibliotekerne også en ganske særlig plads i danskernes hverdag.

Ikke kun fordi der er bøger at låne og læse, men fordi bibliotekerne i dag rummer så mange andre tilbud og funktioner.

- Bibliotekernes kerneydelse er naturligvis at stimulere læselysten og dermed, at udvikle sprog og viden hos børn og voksne. Vi bygger videre på de færdigheder, som børnene lærer i skolen, og tilbyder eksempelvis alle klassetrin information om litteratursøgning og det, at forholde sig kritisk til fake news og de mange informationer, der florerer på sociale platforme, fastslår Charlotte Meng Kristensen, der er arrangementsansvarlig hos Rebild Bibliotekerne.

I forhold til voksne gælder det ofte læsekredse eller guidede fælleslæsninger, hvor man med afsæt i anerkendt og god litteratur læser op, og via indlagte pauser skaber mulighed for at forholde sig til om teksten skaber genklang, minder eller associationer til egne oplevelser.

Det er en teknik eller en oplevelse, der i øvrigt stammer fra England, men som kan anvendes over for børn, voksne, ældre eller eksempelvis mennesker med demens, for det handler om at springe small-talk’en over og i stedet skabe spejlbilleder af egne erfaringer og oplevelser gennem litteraturen.

Oplevelsesrum

- Et bibliotek er i dag, ud over bøgernes univers, også et offentligt oplevelsesrum, der har åbent hver eneste dag mellem 9 og 21, og hvor alle med et sundhedskort kan få adgang. Her kan man mødes, når der vel at bemærke ikke længere er corona, og holde spontane møder inden for interessefællesskaber, samles for at strikke, læse, være sammen med ligesindede, lade sig inspirere eller bare læse avisen i fred og ro, siger Charlotte Meng Kristensen.

- Men vi ser også bibliotekerne som en åben scene, der giver plads til lokale ildsjæle, spændende mennesker med noget på hjerte eller med særlige interesser og færdigheder.

Herfra kan de, gennem vores mange arrangementer som vintercafé eller torsdagscafé, få mulighed for at formidle det de kan til andre.

- Det kan også være musikskolens elever, som efter et læringsforløb skal optræde for forældre og andre, der har lyst til at høre på. Det gør både musikeleverne og forældre pavestolte, så på alle disse måder gør bibliotekerne noget ved folk, lyder det med et stort engagement fra Charlotte Meng Kristensen.

En slags superstjerner

- Hertil kommer også, at vi sætter store og mere professionelle navne på plakaten, for forfattere i dag er jo blevet en slags superstjerner, der kan optræde med deres kunst i Musikkens Hus.

Men de vil faktisk også gerne stille op i mere intime rammer, hvor netop et bibliotek symboliserer et litterært arnested for deres skrive- og fortællekunst.

Charlotte Meng Kristensen har en bagrund som cand. mag. i dansk, psykologi og filosofi og har, før det nuværende virke på Rebildbibliotekerne, arbejdet i De Frivilliges Hus i Aalborg.

Hertil kommer mere end 20 år med Kinorevuen i Skørping, som én af de bærende kræfter i det tidligere blad Kulturen og et brændende engagement i det lokale kulturliv med alt, hvad det medfører af kontakter og netværk.

Så hun har fingeren på pulsen, når det gælder om at skrue en alsidig buket af arrangementer og aktiviteter sammen på bibliotekerne.

Programmet for årets tre første måneder rummer cirka 45 arrangementer inden for forfattermøder, bogcaféer, babyrytmik, workshops og foredrag om alt fra storvildtsjagt og skuespillere til haiku-digte og norsk litteratur.

- Rebild Kommune har biblioteker i Støvring, Skørping, Nørager og i Terndrup, foruden bogbussen der besøger 11 byer om ugen, og de rummer et fantastisk mix af alsidighed, læring, oplevelser inden for en rummelighed, hvor alle kan være med, slutter Charlotte Meng Kristensen.