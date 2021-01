Medborgerhus får hjertestarter

Et længe næret ønske om at få installeret en hjertestarter i medborgerhuset i Haverslev er nu gået i opfyldelse for stedets bestyrelse.

- Hjertestarteren blev monteret lige op til jul af Haverslev El som deres sponsorbidrag sammen med et kontant bidrag. En række andre lokale sponsorer har også spædet til, og medborgerhuset har selv bidraget med 15.000 kroner til indkøbet af udstyret , oplyser Lise Sørensen som kasserer i bestyrelsen.

Medborgerhuset i Søndergade Haverslev har ifølge kassereren også været stærkt påvirket af corona epidemien i det forgangne år.

- Det har betydet aflyste og udskudte konfirmationsfester og andre familiefester. Det samme kommer indtil videre også til at gælde her i både januar og februar, helt konkret en barnedåb og et par fødselsdagfester samt en enkelt privat koncert sidst i februar måned. Det er da en rigtig træls situation for medborgerhuset med de mange aflyste aktiviteter, og vores håb er, at der bliver mulighed for at holde flere fester her i 2021, erklærer Lise Sørensen.

Til gengæld for de mange aflysninger kan bestyrelsen for Haverslev Medborgerhus glæde sig over, at Rebild Kommune som ejer i øjeblikket har iværksat en indvendig renovering af bygningen.

Det drejer sig blandt andet om nye gipslofter i gangen og på toilettet, der samtidig får et nyt ventilationssystem.

I den store gildesal får ydervæggen mod syd grundet revner i murværket en gipsbeklædning samt en indvendig isolering