Med fuld koncentration i skovens dybe stille ro

Det er Tom Jakobsen, der sammen med sønnen Alex Jakobsen, står i spidsen for klatreskoven, som byder på forskellige klatrebaner i varierende sværhedsgrader. Fra en bane, som kun er til børn under seks år, til to børnebaner og tre højbaner, hvor en af dem er for de virkelige seje.

- Vi er primært en klatreskov for hele familien, hvor der er lagt vægt på hygge og samværet. Det er vigtigt for os, at vi har tilbud til alle, og at man hygger sig på tværs af alder og forudsætninger for klatre. Vi starter altid et besøg med en snak med gæsterne, så vi kan vejlede om, hvilken klatrebane man skal vælge, fortæller Alex Jakobsen, der røber en nyhed til denne sæson, nemlig ”Panoramaruten” med udsigt over Mariager Fjord.

- Det er en helt ny bane, hvor man kommer helt til tops i vores klatreskov. Det er både en lidt udfordrende, men også meget smuk tur, og så er det en bane, som de fleste kan klare, lyder det samstemmende fra Tom og Alex, der også gør meget ud af at fremhæve, at Onkel Toms Klatreskov er én af Europas mest bæredygtige Klatreskove.

- Vi kan hurtigt afmontere alt udstyret, platforme og baner, når det engang skal tages ned igen. Træerne kan lukke de huller, vi har lavet med lidt hjælp af en såkaldt djuvle, som er slået i hullerne. I løbet af 1½ år er alle huller lukket igen. Samtidig er det yderst minimalt, hvordan vores udstyr hæmmer træernes vækst. Træerne vokser stort set helt 99% normalt. Vi bruger også kun naturtræ, og ikke imprægneret træ, som er giftig for naturen. Vi har opbygget anlægget på naturens præmisser.

- Det var faktisk en del af idéen med at lave klatreskoven. At vise, at det godt kunne lade sig gøre, at lave det hele bæredygtigt.

- Vi hjælper nemlig også andre klatreparker, og her manglede vi et aktivt showroom, og det har vi fået i Onkel Toms Klatreskov, fortæller Tom og Alex.

Klatreskoven er i gang med sin tredje sæson. Første år bød på 2.500 besøgende, sidste år på 3.500 besøgende, og målet i år var 5.000 besøgende. En målsætning coronaen dog har sat en stopper for.

- Ja, vi er jo noget bagefter på nuværende tidspunkt, så vores nye mål er igen at nå op på 3.500 besøgende i år. Vi arrangerer også polterabends, teambuilding-kurser med videre, men her har det jo også været lidt stille. Men jeg er sikker på, at vi får en god sommer med mange gæster, slutter Tom og Alex.

Da der skal være instruktør til rådighed, anbefales det altid, at have bestilt tid i Onkel Toms Klatrepark på forhånd. Se mere på: www.onkeltomsklatreskov.dk