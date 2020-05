Med corona-værn som massiv følgesvend hos tandlægen

HADSUND: Da Danmark lukkede ned 12. marts, fik tandklinikkerne kun lov at behandle nødpatienter.

Nemlig patienter, som havde akutte tandproblemer, der ikke kunne udsættes.

De seneste to uger har landets tandlægeklinikker igen holdt åbent for de fleste almindelige tandbehandlinger.

Men noget har ændret sig ganske mærkbart.

Tandlæge og klinikassistent formummer sig nu bag værnemidler som gummihandsker, heldragt/kittel, maske og visir.

- Jeg har virkelig savnet at komme på arbejde.

- Jeg er simpelthen så glad både for kontakten med mine patienter og for igen at få lov at ordne deres tænder, siger Jeppe Barkmann, der udgør anden generation i en tandlægefamilie i Himmerlandsgade 56 i Hadsund.

Anden generation

Jeppe Barkmann begyndte på sin fars, Frank Barkmanns, klinik i 1989.

Da faderen faldt fra i 2004, overtog sønnen tandklinikken.

Og tredje generation synes undervejs,

Jeppe Barkmann datter, Asta, studerer nemlig til tandlæge i Aarhus.

Tandlægernes arbejdsdag er noget forskellig fra den, de kendte, før Danmark lukkede ned.

Ganske vist har danske tandklinikker altid haft stor fokus på hygiejne og på at undgå smitte.

Eksempelvis er tandlæger vant til at håndtere patienter med smitsomme sygdomme som hiv/aids, leverbetændelse, multiresistente bakterier.

Sprittes af mellem hver patient

Men denne gang går tandlægerne sikkerhedsmæssigt et radikalt skridt videre - nu i kampen for at undgå coronasmitte.

Tandlæger og klinikassistenter er nemlig pakket ind fra top til tå, når de udfører behandlinger udover en almindelig undersøgelse.

Så de beskytter sig selv mod smitte, og modsætningsvis ikke smitter deres patienter.

Deres værnemidler består af gummihandsker, heldragt/kittel, maske og visir.

Og der skal ny maske, heldragt/kittel og handsker på, hver gang en ny patient skal behandles.

Det eneste værnemiddel, der kan genbruges, er visiret, som i lighed med den øvrige klinik sprittes af mellem hver patient, hvorefter der luftes ud.

Alle vandrette overflader, armlæn, vandhaner og selv dankortterminal sprittes af efter hvert patientbesøg.

Masser af affald

- Vi bruger lang tid imellem patienter på at skifte værnemidler og spritte af imellem patienterne.

- Det er meget omfattende. Men vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden”, insisterer Jeppe Barkmann.

Brugen af værnemidler genererer meget affald.

Hver tandlæge og klinikassistent fylder en stor affaldssæk til randen med brugte værnemidler i løbet af hver eneste arbejdsdag.

- Vi er bekymrede for miljøet med dette utroligt store forbrug af engangsartikler, men vi er selvfølgelig nødt til at følge

Sundhedsstyrelsens retningslinjer, bemærker Jeppe Barkmann.

Der er i øvrigt rift om de værnemidler, som bruges mange steder i samfundet.

Rift om værnemidler

Og i Hadsund bruger de megen energi på at skaffe de påkrævede værnemidler.

Og på grund af efterspørgslen har det været nødvendigt at kontakte leverandører fra andre brancher end dem, de plejer at arbejde sammen med.

Således har klinikken købt udstyr både hos dyrlæger, sprøjtemalere og griseavlerleverandører.

- Vi er hele tiden på jagt efter flere indkøbsmuligheder af især engangs heldragter.

Når vi bestiller 1000 engangsdragter, får vi eksempelvis kun leveret 75.

De rækker kun til tre-seks dages arbejde.

- Vi har også plastovertrækstøj, som opfylder kravene.

- Men de er ubehagelige at arbejde i, så hvis nogen har en god idé, hører vi tandlæger i Hadsund gerne høre om den, efterlyser Jeppe Barkmann.