Massiv fondsstøtte til bunker

To store danske fonde støtter arbejdet med at åbne koldkrigsbunkeren Regan Vest i Rold Skov.

Foreningen Realdania og Augustinus Fonden har doneret henholdsvis 30 millioner kroner og 10 millioner kroner til at etablere Regan Vest - Danskernes Koldkrigsmuseum. Ydermere har Spar Nord Fonden besluttet at donere to millioner kroner, og fra Jutlander Fondene Himmerland og Hobro falder der en halv million kroner af.

Hertil kommer bevillinger på fem millioner kroner fra Rebild Kommune og fire millioner kroner fra Aalborg Kommune samt 1,2 mio. kr. fra Region Nordjyllands Vækst Forum.

Dermed mangler Nordjyllands Historiske mindre end to af de godt 74 millioner kroner, man har brug for til at realisere projektet.

Regan Vest (Regeringsanlæg Vestdanmark) er en 5.500 kvadratmeter stor atomsikker bunker.

I drift frem til 2012

Den blev i al hemmelighed blev opført i årene 1963-1968 med det formål at huse regering og regent i tilfælde af en atomkrig.

Anlægget udgjorde en del af beredskabet frem til 2012, men blev fredet i 2014.

- Vi har præsenteret fondene for fem spændende elementer i det nye museum.

- Til sammen giver de publikum en totaloplevelse og en fascinerende fortælling om ikke bare Danmark, men i særdeleshed danskerne under Den Kolde Krig.

- At de nu vælger at støtte os generøse donationer, ser vi som en fornem blåstempling af projektet, kvitterer en glad museumsdirektør, Lars Christian Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum.

En unik tidslomme

Bunkeren står komplet med alt originalt interiør - hovedsageligt fra 1970’erne. Og udgør dermed et unikt stykke uberørt dansk kulturarv.

Den rummer en historie om Den Kolde Krig, som endnu aldrig er formidlet.

Det vil Nordjyllands Historiske Museum råde bod på med etableringen af Regan Vest - Danskernes Koldkrigsmuseum.

Her fortælles for første gang den nærværende historie om Den Kolde Krig, som den blev oplevet med helt almindelige danskeres øjne.

- Regeringsanlægget var i mange år en velbevaret hemmelighed.

- Der ligger en stor kulturhistorisk værdi i at genanvende og få adgang til et særligt sted, som tidligere har været helt lukket for offentligheden.

Store oplevelser i vente

Det nye museum vil give store oplevelser til både børn og voksne, lokale og besøgende.

Det består af fem elementer med bunkeren som den primære attraktion. Men den kan ikke stå alene.

Især over for kommende generationer er der brug for at fortælle, hvad det uhåndgribelige begreb Den Kolde Krig var.

Det sker primært i en ny udstillingsbygning, der foruden udstillinger og publikumsfaciliteter også rummer et tredje element, et læringscenter til de ældste skoleklasser.

Et fjerde element er parcelhuset foran bunkeren, hvor anlæggets tilsynsførende boede med sin familie.

Villaen indrettes som den så ud i 1980’erne.

Her mærker publikum hverdagen ved at gå på opdagelse i analoge og digitale lag i skabe og skuffer.

Den kolde krig

Området over bunkeren udgør det femte element, og her kan du nyde naturen og få virtuelle kig ned i bunkeren og ud i landskabet, som det ville se ud efter en atombombe.

- Den Kolde Krig spiller en væsentlig rolle i forhold til nutidens udenrigspolitik og internationale spændinger - men den er tit vanskelig at forstå.

- Her kan Regan Vest bidrage til en håndgribelig formidling af konflikten, som satte sit præg på flere årtiers Verdenshistorie.

Samtidig er den nyeste historie afgørende at få bevaret, helt på linje med ældre kulturarv som fonden også støtter, siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

- Jeg kan virkelig se lys for enden af tunnelen.

For hver dag der går, rykker vi tættere på at kunne fastsætte en åbningsdato, bebuder museumsdirektør Lars Christian Nørbach.

Regan Vest forventes at åbne for offentligheden i slutningen af 2021.

Læs mere på https://nordmus.dk/u/regan-vest/