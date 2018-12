Massevis af julerier

BLENSTRUP: Kreative sjæle har givet julen et ekstra twist i Blenstrup. Indgangspartiet til byens gamle brugs er i december måned blevet ”udlejet” til ingen ringere Julemanden, som har indrettet sig ud til gaden med den flotteste julemandsstue, hvor nisserne sover i kommoderne og i den hyggeligste pejs.

Udenfor står julemandens store postkasse, hvor byens børn kan aflevere tegninger. Midt i byen har Julemanden placeret sin kane foran et flot skilt, der viser vej til alle julens arrangementer.

Sammen med Julemanden er også den lille nisse Julius flyttet til Blenstrup. Hver søndag i advent kommer han frem fra sit skjul, hvor børn og barnlige sjæle fra klokken 8 - 20 kan gå på jagt for at finde ham. Hvis det lykkedes kan man tage et billede med ham, og deltage i konkurrencen om et kilo slik!

Endelig var første søndag i advent også rammen om en gudstjeneste, hvor kirken var fyldt til bristepunktet. Efter gudstjenesten sad Julemanden så fint i sin hyggelige stue og vinkede til alle byens børn, der glemte alt om regn og kulde, når bare julemanden havde fundet til byen.

I samlet flok fulgtes byens børn og voksne med julemanden ned til byens store juletræ. Blenstrup Borgerforening havde igen i år sørget for lys i træet og serverede æbleskiver, sodavand og gløgg til alle. Der blev leget, sunget julesange og danset om juletræ, inden julemanden igen skulle videre.