Masser af liv i Stubhuset

STØVRING: Når man ser Stubhusets koncertsal, der er friskolens tidligere gymnastiksal, forstår man godt, hvorfor mange musikere elsker at spille på stedet. Det er småt og intimt på den helt rigtige måde, men alligevel med plads til 300 siddende eller 450 stående publikummer. Her er kontakt til publikum. Selv dem, der står bagerst, er tæt på.

- Ja, musikerne er rigtig glade for at spille her, og det er jo et godt udgangspunkt, når vi skal planlægge musikprogrammet for den kommende sæson, fortæller Helle Jørgensen, der siden 2011 har været musikchef i Stubhuset, og som står for at sammensætte et spændende koncertprogram.

- Vi har mange gengangere på programmet, men jeg prøver altid at sammensætte et program, der rammer flest muligt, og som er en passende kombination mellem sikre valg, og noget nyt, der kan give publikum en helt ny oplevelse. Vi har mellem 25 og 30 koncerter om året, så der er heldigvis plads til begge dele.

Flot og varieret efterårsprogram

- Generelt har vi en flot opbakning, og vi kan melde udsolgt til mange af vores koncerter. Vi har også et stort opland, hvor folk kommer langvejs fra for at komme til vores koncerter, fortæller Helle, der dette efterår blandt andre har sikret besøg af stærke navne som Folkeklubben, Johnny Logan, Poul Krebs, Tørfisk, Moonjam, Die Herren og Johnny Madsen, men også lidt mere ukendte navne som Nive & The Deer Children samt Kajsa Vala. Flere af koncerterne er allerede udsolgte.

Senere på året står den også på både gospel julekoncert og i starten af januar næste år på en nytårskoncert med Aalborg Symfoniorkester – sidstnævnte koncert afholdes i Arena Himmerland i Støvring, men fortsat med Stubhuset som arrangør.

Liv i huset hele ugen

Stubhuset er meget mere end koncerter. Til hverdag er der godt med aktiviteter i huset – alt fra italienskundervisning, danseskole, spil-sammen-arrangementer, babygymnastik, banko plus meget mere, ligesom huset udlejes til både erhvervsarrangementer og private fester. I løbet af en uge skønnes det, at der er cirka 1.000 brugere af huset, der ejes af Rebild Kommune, mens Stubhuset selv står for al drift og vedligeholdelse.

- Vi omsætter for cirka tre millioner kroner om året, som omfatter koncerter, udlejning til brugere i hverdagene, udlejning til fester og arrangementer, samt tilskud fra kommunen og bidrag fra en række trofaste sponsorer. Vi har en fornuftig økonomi, men tænker også rigtigt meget over, hvordan vi bruger vores penge. Her er det eksempelvis meget vigtigt, at vi ikke fejler med hensyn til koncerterne. En enkelt fejlslagen koncert kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, fortæller Helle, der sammen med Mariann Højgaard Kristensen står for den daglige drift. Hertil kommer et uundværligt korps af omtrent 100 frivillige, der alle yder en kæmpe indsats – særligt i forbindelse med afholdelse af koncerterne.

Lettere modernisering

I de kommende måneder gennemgår Stubhuset en mindre modernisering, da både køkken og toiletfaciliteter får et løft.

- Det er tiltrængt, og det glæder vi os meget til. Vi drømmer om, at vi på et tidspunkt også kan gøre lidt ved koncertsalen, herunder udvide kapaciteten, men vi tager udvidelserne i et stille og roligt tempo, lyder det fra Helle, der glæder sig over, at der altid er liv i Stubhuset. Både til hverdag og i weekender. Både til koncerter, aktiviteter, fester og arrangementer.

Herfra er det bare at konstatere, at Stubhuset er blevet det folkelige og kulturelle samlingssted, som var idéen tilbage i 2001.