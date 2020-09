Masser af liv i ”Den blå myretue”

Det Danske Spejderkorps i Støvring har taget hul på en ny sæson, efter at spejderarbejdet har holdt pause i sommerferien - og efter et forår, hvor corona-situationen satte et markant aftryk på spejderaktiviteterne.

Hos du yngste spejdere i Familiespejd blev den første mødegang brugt på noget så spændende (men også lidt farligt …) som at bruge en dolk, tænde bål og lege med naturbingo.

Når man er mellem tre og seks år er det altid spændende at bruge en dolk, også selv om der bare skal skæres lidt nogle bananer og æbler.

Frugten skulle selvfølgelig ikke gå til spilde, så den blev spist med stor tilfredshed, ligesom en traditionel spejder-ret - ”skumfiduser med kiks” varmet over bål - også blev vel modtaget.

Hos de lidt ældre mikro-spejdere (0-1. klasse) arbejder man med traditionelle spejderfærdigheder med brug af sav og dolk samt forskellige knob. Senere i efteråret skal man arbejde med det spejdermærke, der hedder ”god kammerat”, for det at arbejde sammen og hjælpe hinanden er nogle gode egenskaber at kunne.

Hos mini-spejderne (2-3. klasse) og junior-spejderne (4-6. klasse) står det på kulinariske oplevelser over bål og over stormkøkken. Spejderne har således kunnet nyde blandt andet pizza, croissanter, sammenkogte retter og æblekage, som de selv har været med til at lave helt fra bunden.

Junior-spejderne har derudover taget en udfordring op, de skal nemlig sammen med deres ledere i løbet af de næste 12 måneder, hver eneste måned ud at gå en tur på 10 km.

Hos de ældste spejdere i troppen (7-9. klasse) har den stået på hårdt arbejde. Der er blevet hugget masser af brænde, og på spejdergårdens loft arbejder troppen med at opsætte hylder til opbevaring. Loftet er ved at blive indrettet, efter at spejdergruppen i foråret fik lagt helt nyt tag på spejdergården.

Gruppeleder Birgitte Wilsted Simonsen fra Det Danske Spejderkorps i Støvring kan overordnet fortælle, at der er stor aktivitet i spejdergruppen.

- Alle spejderne mødes onsdag aften, og med en gruppe på over 100 medlemmer så er der masser af aktivitet.

- Vi er udenfor så lang tid, vejret overhovedet tillader det, men heldigvis så har vi arealerne til det.

Kommer man forbi spejdergården på Hjedsbækvej en onsdag aften, vil man kunne se de blå spejdere i aktivitet, og man vil hurtig blive overbevist over, at der er masser af liv i ”Den blå myretue”.