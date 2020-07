Masser af input at hente på bibliotekerne til efteråret

En ny sæson banker på døren på Mariagerfjord Bibliotekerne, og den er fyldt med spændende arrangementer for alle aldre hele fjorden rundt.

Torsdag 10 og tirsdag 15. september er der således mulighed for - på samme tid - at få frisk luft, dejlige omgivelser og inspiration til efterårets læsning, når bibliotekarerne Lone Hedegaard Quaranta og Mette Folsø sammen med naturformidler Mette Ósland tager deltagerne med i ud naturen omkring Mariager Fjord.

10. september går turen til Katbjerg Odde og 15. september til Laaenhus.

Begge ture er på cirka 4 km i udfordrende terræn.

Torsdag 17. september kan interesserede på Hobro Bibliotek blive klogere på fjordkommunens historie.

Lykke Olsen, historiker ved Nordjyllands Historiske Museum, vil fortælle om dengang, de moderne tider slog igennem sidst i 1800-tallet. En tid, hvor Mariager Fjord og omegn blev befolket af feriegæster og arbejdere, der ønskede at slappe af på områdets nye badehoteller og skovpavilloner.

Lørdag 26. september og lørdag 3. oktober inviterer Mariagerfjord Bibliotekerne hele familien med til Grøn familielørdag - henholdsvis i Hobro og Hadsund.

Sammen med Miljøagenterne byder bibliotekerne på en ”markedsdag”, hvor børn og voksne kan blive klogere på affald og dets genanvendelse.

Der vil eksempelvis også være mulighed for at bytte planter/stiklinger - eller dekorere egne medbragte urtepotteskjulere, vaser, pyntesten, glas m.m.

Specielt for børn arrangerer Mariagerfjord Bibliotekerne lørdag 19. september bogbyttebørs for de 0 til 14-årige på biblioteket i Hadsund, og i efterårsferien er der workshop med Jan Kjær, forfatteren til de seje og magiske bøger om Nomerne.

I forbindelse med workshop’en i Arden og Hadsund lørdag 10. oktober kan man bl. a. lære at tegne Nomer og være med til at skabe en monsterskurk til den næste Nomerbog.

Er du vild med musik og kunne du tænke dig at prøve at lave din egen arrangerer Mariagerfjord Bibliotekerne lørdag 31. oktober en workshop, hvor voksne og børn fra 8 år sammen kan lære, hvordan man via gratis apps kan lære at sample, programmere og lave beats via mobiltelefonen.

I løbet af efteråret kan man desuden møde forfatteren Thomas Brunstrøm (det er ham med bøgerne om Sallys far), blive klogere på fantasy-genren, eller bare glæde sig til december hvor bibliotekerne byder på både adventsquiz og juleteater.

For det lidt mere modne publikum byder Mariagerfjord Bibliotekerne torsdag 22. september på et klassisk forfatterforedrag med anmelderroste Kristian Bang Foss, der med skarp og sort humor portrætterer det danske klassesamfund i sin seneste roman ”Frank vender hjem”.

5. oktober vil psykologiprofessor Svend Brinkmann i Hadsund Kulturcenter forsøge at svare på, om nutidens samfund overhovedet levner plads til, at vi kan være mennesker, og på, hvad der egentlig bliver af menneskelige fænomener som sorg, kærlighed og tilgivelse, når det hele skal gå så stærkt.

En mere alternativ kulturpersonlighed kan 28. oktober opleves på Hobro Bibliotek, når Hip hop-pioneren, Nikolaj Peyk, guider interesserede igennem dansk raps historie og præsenterer en række af genrens allerstørste sangskrivere, beats og historier.

Derudover vil der i efterårets løb bl. a. være mulighed for at møde fysiker Holger Bech Nielsen og retsmediciner Hans Petter Hougen, hente nye strikkefiduser eller lære at skrive.

Det samlede program for efterårets aktiviteter på de lokale biblioteker kan nærmere studeres på hjemmesiden www.mariagerfjordbibliotekerne.dk - eller i det efterårskatalog, som nu ligger tilgængeligt på bibliotekerne i alle kommunens fire hovedbyer.