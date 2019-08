Masser af aktiviteter i Arden Gl. Station

ARDEN: Siden sommeren 2015 har Berit Meyer Poulsen budt på gode og kreative oplevelser og aktiviteter på Arden Gl. Station. Den kommende sensommer og efteråret bliver ingen undtagelse.

Onsdag den 21. august starter hun således med ”Krea for børn”, som løber i otte onsdage frem til efterårsferien. Et spændende og kreativt værksted for børn, hvor der både males og bruges mange forskellige genbrugsmaterialer og materialer fra naturen.

Lørdag den 31. august står den på ”Morgenmaleri for voksne”. I første omgang kun denne ene lørdag, hvor der skal males fra klokken 8.00 til 12.30.

- Det er på opfordring, at jeg prøver med dette fra lørdag morgen. Mange har haft svært ved, at deltage, når det har været om aftenen på en hverdag. Her vil mange hellere sætte en lørdag formiddag af, så det glæder jeg mig til, og håber på god opbakning, fortæller Berit.

Lørdag i uge 40 står den på ”Lyserød lørdag” med lækker brunch i cafeen, og når julen nærmer begynder der forskellige kreative jule-workshops for børn.

- Ja, der sker lidt forskelligt i løbet af efteråret, og det er altid hyggeligt og med en flot opbakning, fortæller Berit, der har valgt at holde åbent på Arden Gl. Station efter behov.

- Tidligere havde jeg fast åbent i cafeen nogle dage om ugen, men det hænger bedre sammen, at holde åbent efter behov.

- Jeg arrangerer fortsat forskellige kreative aktiviteter, eksempelvis børnefødselsdage og lignende, ligesom jeg holder åbent, når der sker noget spændende i Arden.

- Arden Gl. Station skal være et sted for hygge og kreativitet, slutter Berit, der også er formand for Arden Handel & Håndværk.